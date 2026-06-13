中華民國舉重協會改選 廖裕輝當選理事長、郭婞淳出任副理事長

中華民國舉重協會在今天舉行第十四屆第一次會員大會並進行理監事改選，最終由中華奧會副主席廖裕輝在171張有效票中獲得全票支持當選，另外「舉重女神」郭婞淳則是成為協會副理事長。

中華民國舉重協會在今天進行理監事改選，其中同額競選理事長的廖裕輝，在171張有效票中獲得全票支持。曾擔任中華民國網球協會理事長的廖裕輝，對於接下舉重協會理事長火炬，他也直言將與整個舉重界一起努力，在今年愛知名古屋亞運會帶來佳績。

至於新任副理事長則為張楊寶蓮、郭婞淳、蔡溫義、辛海樹、楊素冠，常務監事郭進昇（監事長）、賴建宏、陳葦綾，秘書長則為張文馨。