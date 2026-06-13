中華奧會小小英雄運動會高雄登場 戴資穎、陳傑現身共樂

中華奧會專為幼兒舉辦的「小小英雄運動會」6月13、14日在高雄展覽館盛大登場，今天舉辦開幕式，吸引逾千名親子與會，一同為幼兒界年度運動盛事揭開序幕，包括兩位大使戴資穎、陳傑也都到場與小小英雄共樂。

由中華奧會專業打造，專為3至6歲幼兒舉辦的「小小英雄運動會」今年攜手高雄市政府，首度移師高雄舉辦，除了新增幼兒拔河項目，更規劃了歷屆最多的13項運動體驗，包含帆船、體操、羽球、擊劍、柔道等運動種類，許多家庭全家大小都一起來到現場揮灑汗水成為小小英雄。

活動開幕式由中華奧會運動大使「奧運羽球選手戴資穎」及「奧運田徑選手陳傑」，與兩位高雄學生選手─本屆全中運舉重金牌鼓山高中高紳旭以及被視為「小戴接班人」的劉芯羽一同擔任掌旗官，象徵鼓勵及傳承奧運精神，帶領小小英雄們進場，並與中華奧會主席蔡家福、運動部次長黃啟煌及高雄市副市長李懷仁等長官一同點燃聖火，正式為活動揭開序幕。

中華奧會主席蔡家福表示，感謝今天很多支持運動的貴賓來到現場，也感謝戴資穎及陳傑等選手在國際賽場上爭取很多榮耀，將奧運「更快、更高、更遠、更團結」的精神帶給大家，讓我們以運動壯大台灣，一起發揮小小英雄的力量。運動部次長黃啟煌指出，運動部除了競技運動也積極推廣全民運動賽事，感謝家長帶著小朋友到場探索自己的身體，透過運動快樂成長。

高雄市副市長李懷仁則表示代表陳其邁市長感謝中華奧會將這場活動帶來高雄，推廣全民運動向下紮根，帶著小朋友理解跟喜歡運動，高雄市提供交通券、夜市券歡迎大家來高雄觀光、開心運動。前世界球后戴資穎受訪時表示這場活動很有意義，從小體驗跟保持運動習慣，大家不一定要成為競技運動員，但應該要保有運動習慣堅持熱情。

開幕式後特別進行羽球示範賽，邀請黃啟煌以及李懷仁與小朋友進行雙打，次長飛身救球展現運動家精神；戴資穎也與劉芯羽一同在羽球場上小小展現實力，久未在球迷面前揮拍的小戴，贏得家長與小朋友們滿滿的驚呼與掌聲，也展現台灣羽球體壇的榮耀與未來。此外，選手們也與主席及副市長體驗拔河競賽，感受拔河運動的團隊精神與充滿專業的技巧。

中華奧會表示未來也將持續辦理「小小英雄運動會」，要將活動帶到更多城市，讓更多小朋友體驗運動樂趣，將繼續推廣奧林匹克活動，並結合社會與地方資源共同推動全民運動、努力向下紮根，期待與會的所有小小英雄們，能夠勇敢挑戰自己的體能並從中找到喜愛的運動項目，一起為台灣創造更多榮耀。

中華奧會運動大使戴資穎（左一）、陳傑（右一）到場與小小英雄共樂。圖／中華奧會提供