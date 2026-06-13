國際泳渡澎湖灣 1100多名國內外選手下水挑戰

「2026 PENGHU OCEANMAN 國際泳渡澎湖灣」，今天進行國際組10公里與挑戰組2公里，共有1100多名泳者下水挑戰，觀音亭海域宛若一座移動的長城，場面壯觀。

國際泳渡澎湖灣今天上午7時在副縣長林皆興、副議長藍凱元、全民運動署長房瑞文、台北市體育局副局長湯皓宇、金門縣政府秘書長李廣祥與南投縣政府顧問戴國華等人鳴笛後，國際組10公里150多名與挑戰組2公里950多名選手依序下水，場面壯觀。

林皆興表示，泳渡澎湖灣邁入第24年，今天進行國際組10公里與挑戰組2公里的賽事，在打造運動觀光城市下，感謝來自國內多縣市的策略聯盟，也都組隊參賽，選手可從海上與陸地欣賞澎湖美景，同時可享受在地美食，但在游泳時，要注意安全，爭取最佳成績。

「2026 PENGHU OCEANMAN 國際泳渡澎湖灣」，13日進行國際組10公里與挑戰組2公里，共有1100多名泳者下水挑戰，觀音亭海域宛若一座移動的長城，場面壯觀。中央社 115年6月13日

國內首名達成「開放水域三冠王」的許汶而與「阿偉適應體育」團隊，都下水挑戰，馬公觀音亭海域宛若一座移動的長城，全力爭取今年11月在多明尼加舉辦的OCEANMAN世界錦標賽資格。

為期2天的國際泳渡澎湖灣活動，今天進行國際組10公里和挑戰組2公里賽事，14日則進行泳渡組5公里、立式划槳5公里和兒童、個人與親子500公尺體驗組等賽事，考量天候與海流等因素，泳渡組5公里將移回馬公觀音亭出發。

運動部配合國際泳渡澎湖灣活動，在馬公觀音亭海域同步推出「水域運動領航計畫」，安排有SUP、獨木舟等體驗、闖關與水域安全講習，讓觀音亭海域周邊出現運動的人潮。