網球／利貝馬網賽女雙4強勝出 梁恩碩拚WTA巡迴賽首冠

在荷蘭舉行的WTA利貝馬公開賽，台灣「小鋼砲」梁恩碩今天與日本搭檔青山修子靠著對手傷退，如願挺進女雙冠軍戰，其中梁恩碩將尋求生涯首座WTA巡迴賽冠軍。

利貝馬公開賽屬於國際女子網球協會（WTA）250等級賽事，身高158公分的梁恩碩與身高154公分日本女將青山修子組成「地虎搭檔」，延續日前在法國網球公開賽打進女雙4強的驚奇表現，這次在利貝馬公開賽一路過關斬將，今天更靠著對手因傷退賽，如願搶下冠軍戰門票。

此役梁恩碩、青山修子面對捷克女將德提烏克（Anastasia Detiuc）、俄羅斯好手庫羅瑪恰娃（Irina Khromacheva）的組合，在首盤開打後雙方演出「互破大戰」，所幸「台日聯軍」及時穩住陣腳，在關鍵時刻保住自身發球局，因此以6比4率先搶下首盤。

帶著聽牌優勢的梁恩碩、青山修子，次盤則維持亮眼發揮，就算碰到短暫雨勢攪局，仍未受到影響，加上對手「助攻」3次雙發失誤，讓「台日聯軍」連破對手3個發球局，手握4比1遙遙領先，最後對手選擇退賽，幫助梁恩碩、青山修子順利前進冠軍戰。

另外，名列女雙第4種子的台灣女將吳芳嫺與日本搭檔穗積繪莉，則在4強戰以6比7（1比7）、2比6不敵愛沙尼亞選手妮爾（Ingrid Neel）、墨西哥搭檔奧爾摩斯（Giuliana Olmos），無緣在冠軍戰上演另類「台灣內戰」。