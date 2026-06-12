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TPVL／林謙成史上首位選秀狀元 首屆新人選秀會共9人中選

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
TPVL選秀會今天共有9名球員獲選。圖／TPVL提供
TPVL選秀會今天共有9名球員獲選。圖／TPVL提供

TPVL台灣職業排球聯盟首屆新人選秀會今天在晶宴會館盛大登場，本次選秀共有31位選手報名，最終經過四支球團三輪指名，共有9位新秀成功獲選。其中，握有狀元籤的桃園雲豹飛將，以第一輪第一順位指名來自中原大學的舉球員林謙，成為TPVL史上首位選秀狀元，為台灣職業排球寫下歷史新頁。

首輪選秀中，桃園雲豹飛將率先指名林謙，成為聯盟首位狀元郎；台北伊斯特則以第二順位選進畢業自台灣師範大學的温逸凱；第三順位由台鋼天鷹選擇來自中原大學的劉昱麟；第四順位的台中連莊則網羅台灣師大好手張祐晨。

第二輪選秀，桃園雲豹飛將以第一順位選進來自中原大學的剛果籍外籍生艾力；台北伊斯特則於第二順位指名同樣來自中原大學的陳柏勳。台鋼天鷹選擇放棄本輪指名，台中連莊則在第四順位選進台灣師大舉球員林嘉偉，讓他與昔日隊友張祐晨在職業舞台再度攜手。

第三輪方面，桃園雲豹飛將以第一順位指名畢業於國立台灣大學的舉球員張博凱；台北伊斯特則在第二順位選進畢業自彰化師範大學、上季效力企業排球聯賽彰化三大有線的賴建豪。台中連莊隨後選擇放棄指名。第四輪則所有球團皆未進行選擇，TPVL首屆新人選秀會也正式劃下句點。

身為聯盟史上首位狀元，林謙在學生時期便備受關注，曾協助中原大學奪下111學年度及113學年度大專排球聯賽冠軍。如今獲得雲豹青睞，且新東家主場正位於母校中原大學，他興奮表示：「很榮幸成為職排的一員。」

以榜眼之姿加盟台北伊斯特的温逸凱，則曾於114學年度率領台灣師大重返大專聯賽冠軍榮耀，新賽季表現備受期待。唯一獲得台鋼天鷹指名的探花劉昱麟則表示，「很開心可以進入自己心中最理想的球隊。」他也期許自己未來能全力以赴，為球隊貢獻所長。

至於第一輪第四順位獲台中連莊選中的張祐晨，早在選秀前便多次表達挑戰職業舞台的決心。談到未來最期待的對決，他笑說，希望能在場上與林謙正面交鋒。

此外，第三輪獲桃園雲豹飛將指名的張博凱同樣成為本屆選秀亮點之一。目前就讀碩士二年級的他坦言，自己已離開高強度競技舞台一段時間，但仍期待藉由加入職業球隊重新挑戰自我，在更高層級的賽場發揮所長。同時，他也相當期待與日前宣布加盟的義大利籍洋將歐斯曼成為隊友，共同迎接新賽季挑戰。

桃園雲豹飛將以第一輪第一順位指名來自中原大學的舉球員林謙。圖／TPVL提供
桃園雲豹飛將以第一輪第一順位指名來自中原大學的舉球員林謙。圖／TPVL提供

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