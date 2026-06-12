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中華奧會牽線促成賴索托中學數位教育合作計畫 蔡家福：體現運動外交

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華奧會與科丁聯盟協會捐贈電腦予賴索托國家奧會，中華奧會執委朱文慶（左起）、高雄市議員黃柏霖、賴索托在台學生天定、中華奧會主席蔡家福、科丁聯盟協會總會長劉文堂等貴賓合影。圖／中華奧會提供
中華奧會與科丁聯盟協會捐贈電腦予賴索托國家奧會，中華奧會執委朱文慶（左起）、高雄市議員黃柏霖、賴索托在台學生天定、中華奧會主席蔡家福、科丁聯盟協會總會長劉文堂等貴賓合影。圖／中華奧會提供

中華奧林匹克委員會、賴索托國家奧林匹克委員會及科丁聯盟協會（Alliance for Coding Education, ACE）於今天共同簽署三方合作備忘錄，攜手推動「賴索托中學數位教育合作計畫」，以實際行動擴展運動外交效益，促進青年教育發展及國際友誼。

中華奧會主席蔡家福表示，中華奧會結合柯丁聯盟協會之數位教育資源及賴索托國家奧會之在地協調，協助賴索托中學改善數位學習環境，縮減數位落差，並為當地青年創造更多接觸資訊科技及數位學習之機會。本案由長年旅居南非的中華奧會顧問林青嶔居中牽線促成。

依合作備忘錄內容，科丁聯盟協會將提供240台經整修及測試之桌上型電腦，並負責自台灣運送至賴索托及辦理教師培訓課程；賴索托國家奧會則協助當地清關、免稅、內陸物流及分送至指定受益學校等作業，並持續與學校端保持聯繫，追蹤計畫執行情形。計畫初步規劃優先提供予賴索托馬賽魯及周邊地區10所中學，預計直接嘉惠9744名學生。透過電腦設備、校園網路支援及教師培訓之整合，本案將有助於建立更完整之數位學習環境，使學生能從理論學習進一步走向實作應用。

蔡家福表示，運動不僅是競技場上的表現，更是連結青年、教育與國際合作的重要平台。本次合作展現奧林匹克精神在教育及社會發展層面的延伸意義，亦彰顯中華奧會透過國際體育網絡促成實質合作、創造社會影響力之積極角色。

2026世足賽

蔡家福 運動 南非

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