快訊

斷交3年宏都拉斯仍欠我133億 吳志中證實追討：該歸還的都要歸還

他搭國內線班機被要求看護照一票人不信 內行人曝原因：是真的

聽新聞
0:00 / 0:00

射箭世界盃／魏均珩射垮奧運3金 可惜止步16強

中央社／ 記者黎建忠台北12日電
台灣好手魏均珩今天在32強以7比3射下巴黎奧運3金得主、韓國名將金鎮優。中華企業射箭聯盟／提供。
台灣好手魏均珩今天在32強以7比3射下巴黎奧運3金得主、韓國名將金鎮優。中華企業射箭聯盟／提供。

射箭世界盃安塔利亞站今天進行反曲弓、複合弓的男、女個人對抗賽；其中台灣好手魏均珩今天在32強以7比3射下巴黎奧運3金得主、韓國名將金鎮優，可惜後續16強遭淘汰。

在土耳其舉行的射箭世界盃安塔利亞站，台灣男子反曲弓團體已在昨天拿下1面銅牌，而複合弓混雙的張正韋、黃逸柔，也確定晉級明天登場的金牌戰。

今天大會進行的男、女反曲弓個人賽，其中曾代表台灣拿下東京奧運男子團體銀牌的魏均珩，今年雖未能取得名古屋亞運資格，但他今天32強對上韓國名將金鎮優，繳出近年代表作。

魏均珩首局先以30比27獲勝，接下來3局雙方都戰成平手，魏均珩仍以5比3的積分取得領先，關鍵第5局魏均珩再次上演30分的滿分秀，順利射下囊括巴黎奧運男子個人、團體、混雙3金的金鎮優。

只可惜魏均珩未能延續氣勢，16強時以4比6敗給東京奧運男子個人金牌的土耳其好手加佐茲（MeteGazoz）。

魏均珩告訴中央社記者，現在就是放開心態去比賽，8強時就是其中一局受到風勢影響，才射下24分，也影響了比賽最終結果。

在反曲弓項目，台灣除了男子魏均珩挺進16強外，女子新秀許芯慈，也與韓國名將安山鏖戰到加射，才以5比6的積分惜敗，同樣無緣8強；另外，台灣複合弓男、女個人賽，也全都未能挺進8強。

2026世足賽

魏均珩 奧運 世界盃

延伸閱讀

射箭／世界盃反曲男團摘銅 教練：磨合見成效

澳洲羽賽／李佳豪勝全奕陳 相隔15個月晉男單8強

澳洲羽賽／因對手退賽晉男雙4強 「寬廣組合」：第1次遇到蠻幸運

法網／五盤大戰登頂 澤瑞夫終結德國30年等待奪生涯大滿貫首冠

相關新聞

中華奧會牽線促成賴索托中學數位教育合作計畫 蔡家福：體現運動外交

中華奧林匹克委員會、賴索托國家奧林匹克委員會及科丁聯盟協會（Alliance for Coding Education, ACE）於今天共同簽署三方合作備忘錄，攜手推動「賴索托中學數位教育合作計畫」，以實際行動擴展運動外交效益，促進青年教育發展及國際友誼。

射箭世界盃／魏均珩射垮奧運3金 可惜止步16強

射箭世界盃安塔利亞站今天進行反曲弓、複合弓的男、女個人對抗賽；其中台灣好手魏均珩今天在32強以7比3射下巴黎奧運3金得主...

澳洲羽賽／因對手退賽晉男雙4強 「寬廣組合」：第1次遇到蠻幸運

BWF超級500等級的澳洲羽球公開賽，台灣男雙「寬廣組合」陳政寬、劉廣珩，今天在8強以21比19、16比9領先的時候，對...

卡巴迪／第二屆東亞盃錦標賽26日登場 台日韓港參賽為亞運備戰

中華民國卡巴迪運動協會於今天舉辦第二屆東亞盃女子卡巴迪錦標賽記者會，今年適逢亞運年，包括我國、日本、南韓、香港都派隊前來參賽，為9月登場的名古屋亞運以賽代訓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。