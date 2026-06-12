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射箭世界盃／魏均珩射垮奧運3金 可惜止步16強
射箭世界盃安塔利亞站今天進行反曲弓、複合弓的男、女個人對抗賽；其中台灣好手魏均珩今天在32強以7比3射下巴黎奧運3金得主、韓國名將金鎮優，可惜後續16強遭淘汰。
在土耳其舉行的射箭世界盃安塔利亞站，台灣男子反曲弓團體已在昨天拿下1面銅牌，而複合弓混雙的張正韋、黃逸柔，也確定晉級明天登場的金牌戰。
今天大會進行的男、女反曲弓個人賽，其中曾代表台灣拿下東京奧運男子團體銀牌的魏均珩，今年雖未能取得名古屋亞運資格，但他今天32強對上韓國名將金鎮優，繳出近年代表作。
魏均珩首局先以30比27獲勝，接下來3局雙方都戰成平手，魏均珩仍以5比3的積分取得領先，關鍵第5局魏均珩再次上演30分的滿分秀，順利射下囊括巴黎奧運男子個人、團體、混雙3金的金鎮優。
只可惜魏均珩未能延續氣勢，16強時以4比6敗給東京奧運男子個人金牌的土耳其好手加佐茲（MeteGazoz）。
魏均珩告訴中央社記者，現在就是放開心態去比賽，8強時就是其中一局受到風勢影響，才射下24分，也影響了比賽最終結果。
在反曲弓項目，台灣除了男子魏均珩挺進16強外，女子新秀許芯慈，也與韓國名將安山鏖戰到加射，才以5比6的積分惜敗，同樣無緣8強；另外，台灣複合弓男、女個人賽，也全都未能挺進8強。
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