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澳洲羽賽／因對手退賽晉男雙4強 「寬廣組合」：第1次遇到蠻幸運

中央社／ 台北12日電
「寬廣組合」陳政寬、劉廣珩因對手退賽挺進四強。 新華社
「寬廣組合」陳政寬、劉廣珩因對手退賽挺進四強。 新華社

BWF超級500等級的澳洲羽球公開賽，台灣男雙「寬廣組合」陳政寬、劉廣珩，今天在8強以21比19、16比9領先的時候，對手印度組合退賽，如願挺進4強。

劉廣珩與陳政寬是從今年5月的泰國羽球公開賽才正式搭配參加國際賽，因此在世界羽球總會（BWF）排名僅174名，這僅是他們合作第5場賽事。

今天是首度交手世界排名第27的印度組合阿姆薩卡魯納（Hariharan Amsakarunan）、拉馬錢德蘭（ArjunMadathil Ramachandran）。

首局劉廣珩與陳政寬開賽就以1比5落後，但隨即站穩陣腳，試圖和對手搶前3拍的進攻時機，如願追至5比5平手後，兩邊就陷入拉鋸戰。

台灣組合在13比14落後時連得3分拉出些微優勢，並且靠著出色的防守穩穩收下第1局勝利。

第2局開賽後劉廣珩與陳政寬就取得10比4的大幅領先，並且在16比9的時候，對手決定退賽，讓台灣組合再創搭檔後的最佳成績。

劉廣珩接受中央社記者訪問時笑說：「這好像是我第1次遇到對手退賽而晉級，也算是滿幸運的。」

他提到，這次賽前的目標，「最低標準就是晉級8強，因為我們合作之後還沒有達到過，現在晉級4強了，就更想要拚拚看搶下冠軍賽門票。」

陳政寬與劉廣珩明天4強對手，將是今天擊敗「雙胞胎兄弟」李芳任、李芳至的印尼組合古塔馬（SabarKaryaman Gutama）與伊斯法哈尼（Moh Reza PahleviIsfahani）。

台灣除了男雙陳政寬與劉廣珩晉級4強外，另一組晉級4強的還有女雙許尹鏸、林芝昀，她們接下來將對上印尼組合庫蘇馬（Febriana Dwipuji Kusuma）、普斯皮塔莎瑞（Meilysa Trias Puspitasari）。

2026世足賽

劉廣珩 羽球 澳洲 籃球

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