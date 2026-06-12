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路跑／北港媽祖盃馬拉松賽事新路線登場 雙升級一起「為愛而跑」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「北港媽祖盃全國馬拉松」今年正式迎來第15個年頭，賽事將於11月21日在雲林縣北港鎮北港溪畔河堤停車場登場。圖／大會提供
「北港媽祖盃全國馬拉松」今年正式迎來第15個年頭，賽事將於11月21日在雲林縣北港鎮北港溪畔河堤停車場登場。圖／大會提供

屬於全台跑者與信眾的心靈旅程再度為愛開跑，歷經歲月淬鍊，「北港媽祖盃全國馬拉松」今年正式迎來第15個年頭，賽事將於11月21日在雲林縣北港鎮北港溪畔河堤停車場登場，今年將帶著全新升級的磅礡氣勢與溫暖力量，再度號召全台跑者、信眾與家庭攜手「為愛而跑」。  

今年賽事不僅在賽道風光、活動空間與交通便利性上迎來全新升級，更將媽祖護佑眾生的慈悲精神化作腳步，陪伴每一位跑者踏上洗滌心靈、突破極限的全新朝聖之路。賽事更將深度結合神轎開道、在地澎湃補給，以及沿途信眾自發組成的熱情加油站，期盼用最真摯的地方人情，帶給跑者一場融合信仰與溫度的朝聖之旅，打造獨一無二的感動記憶。

本屆賽事涵蓋多種組別，不論是追求自我突破的專業選手，或是全家同樂的慢跑愛好者皆可參與，包括42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組、5K休閒組永續組，本屆賽事全新升級亮點，海線賽道首度解鎖，從純樸平原奔向絕美濕地今年賽事最令人矚目的焦點。

賽事自朝聖起點北港出發，橫跨水林，一路延伸至西海岸的口湖鄉，這條兼具在地人文與生態之美的多元賽道，將帶領跑者零距離感受雲林的濱海濕地風光（包含擁有「雲林版小日月潭」之稱的特別景點「椬梧滯洪池」）。  

更貼心的是，新場地大幅拉近了與「北港朝天宮」的距離。當全台跑者齊聚於此，便能感受到朝天宮香火繚繞的澎湃與神聖。開賽時的鳴槍、完賽時的衝線，都將與這座百年古廟的鐘鼓齊鳴相互輝映。跑者踩在寬闊的紅毯大跑道上，彷彿直接沐浴在媽祖的慈悲庇佑中，讓開賽前的興奮感與完賽後的榮耀感同時達到頂點。  

大會今年更首度跨界與「台北轉運站」達成歷史性合作，聯手推出超貼心的交通解鎖方案。本次賽事大舉新增了全台各地的專車上客站點，班次更密、路線更廣。「免早起開車、免辛苦搶火車票！」無論你身處台灣哪一個角落，只要一鍵預約，大會專車將一路直達賽場。

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馬拉松 媽祖 北港

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