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卡巴迪／第二屆東亞盃錦標賽26日登場 台日韓港參賽為亞運備戰

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華民國卡巴迪運動協會理事長林茂榮（左二）、東亞卡巴迪總會會長黃忠仁（右二）。記者劉肇育／攝影
中華民國卡巴迪運動協會理事長林茂榮（左二）、東亞卡巴迪總會會長黃忠仁（右二）。記者劉肇育／攝影

中華民國卡巴迪運動協會於今天舉辦第二屆東亞盃女子卡巴迪錦標賽記者會，今年適逢亞運年，包括我國、日本、南韓、香港都派隊前來參賽，為9月登場的名古屋亞運以賽代訓。  

東亞盃是由東亞卡巴迪總會主辦，每屆採取男、女子輪流辦理，其中首屆賽事於2024年登場，由我國女子代表隊與日本、香港競技，最終由我國拿下第一名。2025年第一屆東亞盃男子卡巴迪錦標賽參賽國家為日本、南韓、香港及我國，我國成績為第二名。

今年2026年第二屆東亞盃女子卡巴迪錦標賽參賽國家為日本、南韓、香港及我國，將在26日至30日，於台北市立大學博愛校區中正堂3樓隆重揭開序幕，讓民眾能夠一睹卡巴迪運動迷人的特色。我國將由2026年日本名古屋亞運培訓隊選手組成出戰，而日本、南韓及香港則由國家代表隊組成參賽。

中華民國卡巴迪運動協會表示，本次賽事特別感謝運動部在經費上的協助與支持，台北市立大學在場地上的支持及台北市立大學卡巴迪隊的人力支援，期許未來能夠成為國際卡巴迪運動一級賽事，並在今年亞運會繳出亮眼佳績。

2026世足賽

亞運 香港 名古屋

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