射箭／世界盃反曲男團摘銅 教練：磨合見成效

射箭世界盃安塔利亞站今天進行男子反曲弓團體賽，中華代表隊靠著湯智鈞、鄭祥輝、林子翔聯手出擊，以5比1擊敗墨西哥拿下1面銅牌；教練郭振維表示，磨合見到成效。

中華民國射箭協會從去年底到今年前2站射箭世界盃後，選出湯智鈞、鄭祥輝、林子翔代表中華參加9月的名古屋亞運男子射箭反曲弓項目。

今天3人在世界盃團體賽先射下1面銅牌，也是替亞運開出好彩頭。

中華隊在資格賽結束後以總分2012分、排在第6種子，首輪免戰，16強以6比0「完封」日本，8強再以5比3射下法國，只可惜4強賽以2比6不敵美國。

儘管無緣爭金，但湯智鈞、鄭祥輝、林子翔在銅牌戰表現出色，首局雖和對手同樣射出57分戰成平手，第2、3局分別以56比54、55比52擊敗對手，最終以積分5比1過關、摘下獎牌。

亞運男子反曲弓教練郭振維告訴中央社記者，今天的前2場比賽對於風向的判斷抓得不太準，幸好這一場關鍵的銅牌戰有即時修正，加上心態也都放得開，才會有這樣的表現。

郭振維提到，今天棒次為湯智鈞、林子翔、鄭祥輝，3個人都發揮得不錯，尤其經過今年前2場世界盃的磨合後，「他們對於比賽時的瞄準點越來越有默契和共識，彼此也都會提醒要注意什麼。」

郭振維笑說，這一批就是「老中青」三代，雖然湯智鈞才25歲，但國際賽經驗非常豐富，已是隊上老大哥，最小的鄭祥輝才準備升大四，膽識也非常足夠，很值得期待。

他強調，現在亞運名單底定後，大家心裡也比較篤定，加上教練團也都配合的不錯，目前都往正確的方向走，一步一步備戰名古屋亞運。