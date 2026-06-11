澳洲羽賽／李佳豪勝全奕陳 相隔15個月晉男單8強

BWF超級500的澳洲羽球公開賽，台灣男單好手李佳豪今天在16強，以21比19、21比13擊敗韓國的全奕陳，這也是他在過去15個月來，首度在國際賽晉級8強。

世界羽球聯盟（BWF）男單世界排名第34名的李佳豪，賽前對世界第39名全奕陳交手2次、勝敗各1。

今天再度交鋒，首局李佳豪多半處於落後局面，不過在比賽末段以13比16落後時，李佳豪刻意提速強攻，只要對手起高球就扣殺，一口氣連得7分逆轉比分，順利收下第1局。

打出氣勢的李佳豪，第2局持續給對手壓力，在雙方11比11平手時，打出一波6比1的攻勢，將差距擴大到17比12，也徹底澆熄對手氣焰，如願直落2過關。

李佳豪自從去年4月獲得超級1000全英羽球賽男單亞軍後，就陷入意外的低潮，到去年底共有11場比賽首輪淘汰，其餘賽事也止步16強。

今年李佳豪狀態依舊沒有回升，在澳洲之前打了11場比賽，同樣9場首輪遊，其餘2場止步16強；今天晉級8強後，已經寫下15個月以來的國際賽最佳成績，接下來，他將對上印尼新星法漢（Alwi Farhan）。

台灣男單除了李佳豪晉級8強外，其餘包括周天成、林俊易、王子維也都在今天16強登場，不過全都吞敗遭到淘汰。

陳政寬、劉廣珩晉澳洲羽球賽男雙8強 創合作最佳成績

台灣男雙新搭檔「寬廣組合」陳政寬、劉廣珩，今天在BWF超級500的澳洲羽球公開賽16強，以13比21、21比18、21比17逆轉大馬組合謝煒傑、張御宇晉級8強，寫下2人合拍以來最佳成績。

劉廣珩與陳政寬是從今年5月的泰國羽球公開賽才正式搭配參加國際賽，因此在世界羽球總會（BWF）排名僅174名，這僅是他們合作第5場賽事，今天對上同樣是拆組後重新搭配的馬來西亞組合謝煒傑、張御宇。

首局前段，台灣組合一度以6比3短暫領先，但馬來西亞組合的張御宇，過去曾高居男雙世界第6，在他的帶領下，逐漸縮小比分，打出一波9比2的攻勢逆轉比分，台灣組合只能先讓出第1局。

第2局輪到台灣組合反撲，儘管在比賽尾聲以13比16落後，但隨後靠一波6比1攻勢超前比數，順利追回一局扳成平手。

關鍵的第3局，台灣組合同樣展現韌性，靠著出色的前4拍以及平抽擋，在9比12落後時，拉出8比1攻勢逆轉戰局，也打垮對手士氣，如願以2比1的局數獲勝。

陳政寬與劉廣珩晉級8強後，也寫下2人合作以來的最佳國際賽成績，接下來將對上印度組合阿姆薩卡魯納（Hariharan Amsakarunan）、拉馬錢德蘭（ArjunMadathil Ramachandran）。

澳洲羽球公開賽台灣男雙除了率先晉級8強的陳政寬與劉廣珩外，僅剩下「雙胞胎組合」李芳任、李芳至在16強出賽，將對上澳洲組合井川完貴、黃煜恒。