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總統盃全民運動賽事啟動報名 李洋、吳筱帆PK投籃機暖場

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
「2026 總統盃全民運動賽事街舞大賽暨3x3籃球賽」今天正式啟動報名。記者劉肇育／攝影
「2026 總統盃全民運動賽事街舞大賽暨3x3籃球賽」今天正式啟動報名。記者劉肇育／攝影

運動部主辦的「2026總統盃全民運動賽事街舞大賽暨3x3籃球賽」今天正式啟動，運動部部長李洋、全民運動署署長房瑞文及多位貴賓共同出席記者會，並由首屆街舞冠軍「山丘街舞」震撼開場，象徵世代傳承，為第二屆賽事揭開序幕。

運動部部長李洋表示，總統盃是運動部成立後首個主辦的大型賽事，上任九個月來時光飛逝，去年在現場目睹選手逆轉奪冠的感動仍歷歷在目。他特別感謝立法委員吳沛憶對街舞運動的長期推動，並現場勉勵去年比賽中受傷復健中的籃球選手吳筱帆，也與近期已回到球場訓練的吳筱帆進行了投籃機PK賽，為總統盃賽事暖場。

擔任模特兒的吳筱帆，去年在3x3女籃八強賽事中，發生右膝十字韌帶斷裂的傷勢送醫，球隊也因此無緣站上四強舞台，這也讓她對於今年賽事充滿期待，「目前傷勢恢復的蠻好的，已經回到球場上運動，希望今年一定要能打進到四強賽。」

談到去年在凱達格蘭大道上進行賽事，吳筱帆也直言相當驚喜，「我覺得非常的壯觀，那個背景超級好看，而且3x3籃球源頭算是由街頭發起，所以我覺得整個是很有街頭battle那種感覺。」 

李洋強調，推動全民運動是運動部的核心任務，街舞與3x3籃球不僅參賽門檻友善，更能激發青年文化與社群活力。從3x3籃球在亞運奪金，到孫振代表台灣出戰巴黎奧運並擔任掌旗官，皆證明台灣對這兩項潮流運動的重視。

今年賽事規模再創新高，街舞大賽橫跨北、中、南、東及離島金門辦理6場預賽；3x3籃球賽更將預賽版圖擴大至全台22縣市。總決賽將首度移師具代表性的台北凱達格蘭大道，結合城市景觀打造大型戶外運動嘉年華。總獎金合計高達590萬元，全力支持選手逐夢。

為落實「運動平權」，今年賽制規劃多項突破，街舞除U12、U18及公開組外，持續推動「樂齡共融組」，打破街舞僅限年輕人的刻板印象；3x3籃球則增設40歲以上壯年組及帕拉輪椅籃球組，讓不同年齡與背景的朋友都能找到屬於自己的國家級舞台。本屆賽事全面免報名費，運動部廣邀全台民眾踴躍組隊參賽，即刻關注官網報名，一起站上凱道、享受運動快樂，角逐最高榮耀。

運動部部長李洋（後）與吳筱帆（前）PK投籃機。記者劉肇育／攝影
運動部部長李洋（後）與吳筱帆（前）PK投籃機。記者劉肇育／攝影

運動部部長李洋（右）與吳筱帆（左）PK投籃機。記者劉肇育／攝影
運動部部長李洋（右）與吳筱帆（左）PK投籃機。記者劉肇育／攝影

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李洋 運動 運動部 籃球

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