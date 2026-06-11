運動部補助興建 南投縣首座運動館開工動土

南投縣首座樂活運動館今天動土奠基，運動部次長黃啟煌與南投縣副縣長王瑞德出席「南投縣南投市樂活運動館興建計畫」開工動土典禮，期許工程順利，提供南投市民更安全、舒適、多元友善的室內運動空間。

本案工程經費達新台幣4億5644萬元，其中運動部核定補助1億元，預計117年8月完工。

黃啟煌表示，南投縣人口約46.7萬人，其中南投市及草屯鎮為縣內人口最多的兩個行政區，縣府分別規劃興建樂活運動館，第一座就是「南投市樂活運動館」，利用舊議會用地打造多元全齡化運動設施，完工啟用後，將一舉兼顧親子、銀髮族及青壯年的運動需求。

南投市樂活運動館規劃設置多元全齡化運動設施，包括羽球場、體適能教室、綜合球場及桌球室等民眾常用運動設施。運動部表示，除推動「樂活運動館」這項具指標性的運動建設外，也會持續與南投縣政府共同攜手完善全民運動設施，督導工程的品質與施工進度，確保如期如質完成。

南投市樂活運動館未來完工啟用後，結合豐富山城風貌與慢活人文特色，除可作為市民日常運動休閒場所，也成為推廣全民運動、培育運動人才及舉辦運動活動的重要據點，讓不同年齡層民眾都能享有優質運動空間，實踐「運動生活化、生活運動化」目標。

為持續打造優質多元的運動環境，運動部透過「優化全民運動與賽會環境計畫」補助地方政府興建樂活運動館，全力支持地方打造優質全民運動環境，透過設置多元共融運動場域，滿足樂齡、青少年及特需族群運動需求，建構便利可達、平價可用及安全友善運動場域，鼓勵更多民眾培養規律運動習慣，以擴大運動參與人口，讓全民都能享受運動帶來的身心健康。