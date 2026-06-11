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澳洲羽賽／錯過賽末點 頭號種子周天成爆冷出局

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。 美聯社
周天成。 美聯社

世界排名第6的我國「一哥」周天成，上周BWF超級1000的印尼公開賽打進最終4強，今天在BWF超級500的澳洲公開賽卻爆出冷門，面對世界排名73的中國董天堯錯過決勝局一個賽末點，最終在1小時27分鐘激戰以22：20、16：21、23：25遭到逆轉，止步第二輪。

小天名列澳洲公開賽頭號種子，不過昨天碰世界排名43的同胞王柏崴就打得辛苦，耗時80分鐘才演出3局逆轉，不料今天又是將近一個半小時激戰，自己還成被逆轉的一方。

36歲的小天面對22歲的對手，首局最多6分領先雖在比賽後段被追平甚至落後，不過20：20時連拿2分，仍以22：20先下一城。

第二局小天16：21讓出，決勝局最多17：9領先也沒把握，被對手打出一波連拿8分攻勢追平，儘管先拿到第20分，但唯一的賽末點卻遭瓦解，最終在董天堯第4個賽點失守，以23：25錯過8強門票。

小天雖落馬，另名男單好手李佳豪以21：19、21：13拍下南韓全奕陳，挺進最終8強。

女單部分，陳肅諭因新加坡對手楊佳敏第一局還沒打完就傷退，拿到8強門票；列第6種子的林湘緹在「內戰」以21：9、21：15拍下宋碩芸，第8種子黃宥薰也以21：18、21：19力退馬來西亞黃玲青，分闖8強。

2026世足賽倒數

澳洲 周天成 印尼

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