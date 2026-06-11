網球／搭檔單打傷退 小威復出旅程遇危機
小威廉絲重返網壇首戰雙打告捷，但搭檔博柯單打傷退，讓她的復出之路增添不確定性，後續賽程仍待觀察。
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小威廉絲重返網壇首戰雙打告捷，但搭檔博柯單打傷退，讓她的復出之路增添不確定性，後續賽程仍待觀察。
美國網壇名將小威廉絲（Serena Williams）宣布重回網壇投入震撼彈，從雙打回歸的她首戰更和19歲加拿大搭檔姆博柯（Victoria Mboko）以直落二扳倒列第3種子的同胞美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），挺進倫敦女王俱樂部草地賽第二輪，不過博柯單打比賽卻發生跌倒傷退意外，讓小威的復出首戰可能打一場就結束。
小威2022年美網後就再沒比賽紀錄，闊別1375天回歸，丈夫夫奧漢尼安（Alexis Ohanian）和一雙女兒奧林匹亞（Alexis Olympia Ohanian Jr.）、阿迪拉（Adira River Ohanian）都在場邊觀賽；小威第二輪雙打預計當地周四進行，目前雖還沒顯示退賽，但博柯的傷勢為比賽投入變數。
單打列第3種子的博柯，16強碰捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova），首盤2：6讓出，第二盤4：3領先時卻在底線滑倒，當下她就扶著左膝，雖能自行起身但告訴物理治療師狀況不對，沒幾分鐘後就宣布退賽。
晉級8強的普莉絲可娃說：「很可惜，我認為我們打出場好比賽，隨著比賽進行狀況加溫。給她誠摯的祝福，這不是我想奪勝的方式，所以希望她能順利參加溫布頓。」
小威已確定下周的柏林女網賽仍會參加雙打，是否有機會打溫布頓還沒消息。
小威與19歲加拿大搭檔博柯在女王俱樂部草地賽雙打首戰，直落二擊敗第3種子組合，順利闖進第二輪，替她闊別賽場後的回歸開出好彩頭。 因為博柯在單打16強對普莉絲可娃時，第二盤領先時滑倒傷到左膝，隨後宣布退賽；若她無法出賽，小威的雙打比賽安排就可能受到影響。 文章指出小威已確定下周仍會參加柏林女網賽的雙打，但是否能進一步出戰溫布頓尚未有消息，主要仍取決於搭檔博柯傷勢與後續恢復情況。
精華 FAQ
小威與19歲加拿大搭檔博柯在女王俱樂部草地賽雙打首戰，直落二擊敗第3種子組合，順利闖進第二輪，替她闊別賽場後的回歸開出好彩頭。
因為博柯在單打16強對普莉絲可娃時，第二盤領先時滑倒傷到左膝，隨後宣布退賽；若她無法出賽，小威的雙打比賽安排就可能受到影響。
文章指出小威已確定下周仍會參加柏林女網賽的雙打，但是否能進一步出戰溫布頓尚未有消息，主要仍取決於搭檔博柯傷勢與後續恢復情況。
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