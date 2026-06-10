澳洲羽賽／薑是老的辣！周天成3局逆轉王柏崴

世界排名第6的我國「一哥」周天成，上周在BWF超級1000的印尼公開賽打進最終4強，本周轉戰BWF超級500的澳洲公開賽排上頭號種子，今天首輪碰到世界排名43的同胞王柏崴，首局只拿12分，不過後兩局扳回顏面，贏得1小時20分鐘馬拉松大賽勝利，小天殺球拿下最後一分後也忍不度丟下球拍、仰躺在地，最後將球發到觀眾席，慶祝這場激戰勝利。

36歲的小天兩年前在泰國公開賽首度和小一輪的王柏崴碰頭，當時也是打滿3局，今天二度碰頭又是打到決勝局，王柏崴首局一路領先，以21：12先下一城，第二局前段也和小天緊咬比數，不過12：12小天連拿3分就拉開差距，以21：16扳平局數。

決勝局小天4：5時連拿6分超前，換場後也維持穩定領先，小天15：10時王柏崴還出現斷線意外，雖衝到場邊換拍仍趕不上小天的殺球，就算球拍拋出也讓小天拿下第16分，最終小天就以21：14收下對戰2連勝。

澳洲羽賽大批台將齊聚，男單32籤就有9位寶島好手，小天列頭號種子外，「左手重砲」林俊易排第2種子，戚又仁居第5種子；林俊易今天也上演逆轉勝，且同是歷時80分鐘，決勝局還瓦解印度對手曼尼帕利2個賽點，驚險以18：21、21：13、25：13奪勝。戚又仁在另場內戰碰「羽球王子」王子維，兩人也打滿三局，戚又仁決勝局先取得20：19的賽點優勢，但被王子維連趕3分逆轉，以21：19、17：21、22：20搶下第二輪門票。

女單部分，列女單第5種子的邱品蒨爆冷敗給17歲印度小將夏爾瑪（Tanvi Sharma），沒能和第6種子林湘緹、董秋彤、宋碩芸及白馭珀一同晉級16強。