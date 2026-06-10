立委召開電競基本法草案公聽會 李洋坦言電競發展確實慢了許多

立法院教育與文化委員會今天由立委羅廷瑋擔任召集人，召開《電子競技運動發展基本法》草案公聽會，希望藉由公聽會與產業、學者、從業人員進行深度對話，為台灣電競產業尋找最契合的法治路徑與策略方向，運動部部長李洋也受邀列席並進行報告，針對國內電競目前的困境以及未來前瞻規劃進行說明。

李洋在報告中指出，台灣電競產業目前正承受三大挑戰，包括場館缺乏專屬標準、資金不足，賽事難以常態化導致好手流失，以及遊戲IP制約產業結構等，不過運動部已將電競業明確納入運動產業實施貸款、信保與利息補貼，降低業者營運成本，同時也正研訂電競產業白皮書作為施政依據。

不過對於電競是否該推動基本法，在今天公聽會上也展開激烈的意見交流，國民黨立委葛如鈞就表示，考量電競使用的設備、顯卡、ICT技術和硬體供應鏈與台灣高度相關，「如果全世界有一個國家要做電競基本法就是台灣，因為全世界有8成電競周邊與產品是台灣代工製造，全球五大電競品牌就有3個是台灣品牌。但政府真的有正眼看待電競、灌注資源到裡面，帶著產業照顧選手嗎？還是只有奪牌沾光、湊熱鬧。」

葛如鈞指出，電競產業涵蓋範疇廣泛，涉及眾多部會與職掌，不是運動部條例或是辦法可以處理，而是需要一個上位法、高度基本法來跨部會處理的原因，「台灣是最適合推動電競的地方，卻沒有專門法案照顧電競產業。甚至有網友說台灣電競快要裝上葉克膜了，希望透過電競基本法，讓它有更完整、穩定、清楚的制度框架。」

不過民進黨立委郭昱晴也提出，現在體育治理是用國體法作為母法，並以運動產業發展條例作為政策推動工具，如果把單一運動項目作為上位法分流設計，像是電競制定基本法，是不是棒球籃球羽球也都要要求自己有一套基本法，那體育政策將會從一套母法到多套母法並行，造成法治結構上的破碎化，「問題不在支持範圍要廣，而是把法律定位沒有清楚區分出來，將會造成治理邊界的混亂。」

對於立委提出《電子競技運動發展基本法》草案，希望透過專法形式來補足制度上缺口以及建立長期發展制度，對此，李洋表示，「我們對於電子競技的發展，應該是目標都是一致，希望可以發展電子競技。那我們就運動部針對目前委員所提的這一個基本法，其實我們就是如同剛剛有委員提到的，在國體法以及發展條例有這一個規範，不足的地方，我們希望用運動部的這個行政命令來加以補充。」

李洋坦言，過去在體育署的時期，電競的發展確實慢了許多，「今天運動部會在聆聽各方建議下來去支援這個電子競技產業，並且在更加務實的部分來去做相關發展，後續我們也會邀請相關專家來進行開會，看可以運動部的角度來怎麼發展。」