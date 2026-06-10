網球／「在家待膩了」44歲小威廉絲復出奪勝

美國網壇名將小威廉絲（Serena Williams）重回網壇，持外卡參加倫敦女王俱樂部草地賽雙打的她今天迎接首戰，且和19歲加拿大搭檔姆博柯（Victoria Mboko）以7：6（7：2）、6：2拍下同胞美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），超過千日回歸就收下勝利。

小威生涯寫下無數紀錄，23座大滿貫是網球公開化年代後的女將最多，73座單打金盃、4面奧運金牌和319周的「世界球后」外，她和姊姊大威廉絲（Venus Williams）一起打下14座大滿貫女雙冠軍，是唯一在單打和雙打都完成「全滿貫」的網將，宣布復出為網壇投入震撼彈。

2022年美網後就再沒比賽紀錄，1375天後回歸的小威說，很開心能在家人前揮拍；今天她的丈夫奧漢尼安（Alexis Ohanian）和一雙女兒奧林匹亞（Alexis Olympia Ohanian Jr.）、阿迪拉（Adira River Ohanian）都在場邊觀賽。

提到回歸賽場，小威笑說：「我也不知道，我沒什麼更好的事做，我在家已經待膩了，小孩現在放暑假，所以為何不呢？我以前從沒在這打過球，這裡以前都是比男子賽事，可以在那麼有指標性的地方出賽感覺很特別。」

以44歲的年紀回到巡迴賽，小威形容自己「沒什麼好失去」，但今天緊張仍難免，「但我沒去想太多，只想去享受比賽，今天我也做到了。」她透露到比賽前30分鐘還是很緊張，之後就拋開一切，專注在球場。

小威周四將再度上陣，她也證實下周將到德國參加柏林女網賽，至於是否可能打溫布頓，她表示目前就是「過好每一天」，沒給明確答案。