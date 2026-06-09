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奮戰不懈創奇蹟 115年身障運宜蘭狂奪20金 雙破全國紀錄締造新頁
115年全國身心障礙國民運動會日前在新北市圓滿落幕，宜蘭縣代表隊憑著奮戰不懈的堅毅精神，一舉斬獲20金、17銀、7銅共44面獎牌，金牌數大幅超越上屆，寫下輝煌新頁，宜蘭縣政府今天舉行表揚並頒發歷史新高的95萬5千元獎勵金，讚揚選手挑戰極限的亮麗成績。
身障選手們克服身體限制、揮灑加倍汗水的生命力，成為賽場上最動人的風景；其中，肢障女子組「三鐵女王」林麗卿表現最亮眼，她個人橫掃鉛球、鐵餅、標槍3面金牌，更在鉛球與鐵餅項目雙雙打破全國紀錄，成功締造傲人的「四連霸」。
此外，肢障男子組的劉振民同樣大放異彩，奪下2面金牌，並在100公尺短跑中展現強勢爆發力，一舉刷新全國紀錄；聽障女子組「金牌收割機」陳昀暄，目前就讀宜蘭高商，第二度參賽的她實力驚人，個人包辦200、400、800及1500公尺共4面金牌，其中400與800公尺更雙雙打破大會紀錄。
代理縣長林茂盛強調，身障選手往往需要付出無比的毅力才能站上舞台，他們在賽場上將「永不放棄、尋求突破」的精神發揮得淋漓盡致，不僅是超越自我的榜樣，更是熱愛生命的最高體，縣府未來將持續完善運動環境，讓這股堅韌的生命力凝聚社會，共同拚出宜蘭好生活。
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