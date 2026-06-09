澳洲羽賽／「生子後」沒好運加持 王齊麟連四站一輪遊

兩屆奧運金牌名將王齊麟，3月底迎接兒子「Rally」出世，但卻沒諺語「娶某前，生子後」的好運氣，連同今天BWF超級500系列的澳洲公開賽輸球，已是連四站「一輪遊」。

王齊麟老搭檔李洋巴黎奧運後退役，王齊麟改和邱相榤攜手，「麟榤配」今年德國公開賽打進4強，目前世界排名13是台灣第一男雙，澳洲公開賽也排上第6種子。

「麟榤配」今天「內戰」碰新組合陳政寬／劉廣珩，兩局幾乎都一路落後，最終以19：21、17：21敗陣，從亞錦賽開始的連4站比賽都首戰出局。

總獎金50萬美金的澳洲公開賽緊接在印尼公開賽後登場，共有33組台將與會，今天除男雙第6種子「麟榤配」落馬，列女雙第2種子的謝沛珊／洪恩慈，以19：21、21：13、19：21爆冷敗給馬來西亞世界排名84的15歲小將劉子瑜／邁莎拉（Noraqilah Maisarah），排女雙第8種子的張淨惠／楊景惇也在3局大戰敗給中國組合王汀戈／羅意，成為提前落馬的種子。

印尼公開賽打進8強的雙胞胎李芳任／李芳至，澳洲公開賽列第8種子，今天「內戰」上演逆轉勝，15：21、21：15、21：19拍下盧明哲／陳柏元，列女雙第4種子的許尹鏸／林芝昀也在自家人對決以21：12、21：7解決韓蓁／陳肅諭，分闖16強。