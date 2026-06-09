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羽球／亞大羽台北開戰 11名地主好手捍衛主場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「2026年亞洲大學羽球錦標賽」今天舉行賽前記者會。圖／大專體總提供
「2026年亞洲大學羽球錦標賽」今天舉行賽前記者會。圖／大專體總提供

亞洲大專校院羽球盛事 「2026年亞洲大學羽球錦標賽」今年落腳台灣，6月10日到14日在台北體育館7樓盛大開打，本屆賽事規格與參賽人數雙雙創下歷史新高，橫跨東亞至西亞共11個國家與地區、130位大專羽壇職隊員齊聚台北，中華隊派出11位新生代名將組成的「大專全明星陣容」，誓言在主場捍衛榮耀，爭取最佳成績。

相較於2019年首屆賽事的102人，亞大羽賽事規模大幅躍進，更首度擴大新增「混合團體」賽事。中華隊本次精銳盡出，共選拔出11位代表選手，分別來自台北市大、國體大、台體大和台灣大學等，其中「黃金男雙」蔡富丞／賴柏佑近年在國際職業賽場嶄露頭角，日前更於BWF超級300系列美國公開賽勇奪男雙金牌，為目前代表隊極力培養的雙打接班強棒，本次將以頭號種子身分坐鎮主場。

單打部分，林芷均、黃琮譯和世青單打金牌郭冠麟都是中華隊重點選手。

除了地主中華隊的超強陣容，外隊實力同樣不容小覷。本屆賽事包含香港、日本、韓國、沙烏地阿拉伯、馬來西亞、尼泊爾、新加坡、斯里蘭卡、菲律賓、泰國等，皆派出實力選手參賽，韓國男雙千智慜、女將李彩隱和卓鉦恩和香港混雙新星陳卓洛都有望衝擊頒獎台，泰國世大運女單金牌猜萬（Lalinrat Chaiwan）也將來台。

2026年亞洲大學羽球錦標賽首場團體賽將於6月10日上午9點點燃戰火，賽事皆開放一般民眾免費入場觀賽，6月11日及6月14日的團體及個人決賽電視轉播收看緯來體育台、MOD收視鎖定愛爾達體育4台、網路直播在YouTube頻道SSUtv，邀請喜愛羽球的觀眾共同見證亞洲大專羽壇新星的誕生。

2026世足賽倒數

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