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排球／女子亞洲盃 中華輕取烏茲別克預賽3連勝

中央社／ 台北9日電
中華隊(白衣)力克烏茲別克。 亞洲盃女排賽官網
中華隊(白衣)力克烏茲別克。 亞洲盃女排賽官網

2026年女子亞洲盃排球賽，中華代表隊今天在預賽第3戰對上烏茲別克，仍舊發揮出賽的團隊實力，以25比17、25比13、25比19輕取對手，拿下預賽3連勝。

女子亞洲盃排球賽從6月6日到14日在菲律賓開打，共12隊參賽、預賽分為2組，取分組前2晉級4強。中華和菲律賓、韓國、吉爾吉斯、澳洲、烏茲別克預賽同組；預賽前3場，中華先後擊敗吉爾吉斯、澳洲、烏茲別克，晉級4強機會濃厚。

中華女排在昨天深夜以3比1的局數擊敗人高馬大的澳洲隊，在休息不到12小時，今天中午繼續出戰烏茲別克，幸好雙方實力有段落差，中華女排仍輕鬆獲勝。

世界排名第38的中華女排，對上世界排名第101的烏茲別克，前2局都順利收下，第3局也很快逼出24比16的賽末點，可惜連續失誤被對手追了3分，但無礙收下勝利。

中華女排今天依舊展現出色的攻擊力，全場攻擊得分49比21完勝對手，其中又以中間手吳紫華強攻全隊最高13分，值得一提的是，年僅17歲的邊線攻擊手許甄軒拿到全隊次高的11分。

本屆亞洲盃是中華女排今年首個國際賽事，陣中有不少新面孔加入。隊長廖苡任表示，球隊仍在持續建立默契，但大家都願意為團隊付出，持續磨合、全員皆兵；身為隊長，就是盡量把大家串連起來，讓球隊在場上能夠發揮出更好的整體戰力。

中華女排打完3連戰後，明天將是大會官方排定的休息日，接著11日將對上地主菲律賓。

女子亞洲盃排球賽（AVC Women's Volleyball Cup）從2018年開辦，但首屆就因為不可抗力因素取消，前3屆每2年舉辦一次，從2023年起改為每年舉辦，中華女排分別在2023、2025年獲得第3名。

「排球甜心」廖苡任發球 亞洲盃女排賽官網
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2026世足賽倒數

烏茲別克 排球 菲律賓 籃球

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