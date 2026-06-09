結合厭世迷因文化 《2026海綿寶寶人生馬拉松》北中南三地開跑

《2026海綿寶寶人生馬拉松》正式登場，以「人生馬拉松，人生是場謎」為主題，結合近年最具共鳴的厭世迷因文化，將現代上班族職場壓力、生活疲憊與日常情緒，轉化為一場充滿幽默感與療癒的沉浸式路跑體驗。

人生就像一場馬拉松，有人全力衝刺，有人慢慢前進，也有人選擇中途停下來喘口氣。面對各種工作、家庭、人際關係與社會期待，我們每天都在不同的人生關卡前進中。《2026海綿寶寶人生馬拉松》希望透過熟悉的角色與迷因語言，陪伴每個人在奔跑之中，找到屬於自己的節奏與出口。

本次賽事以海綿寶寶經典角色為核心，融合大量網路世代熟悉的情境語錄、角色迷因與情緒共感元素，打造兼具娛樂性與情感投射的主題路跑。從路跑禮包、賽道設計到互動裝置，皆以「人生縮影」概念延伸，希望讓參加者在歡笑與奔跑之間，重新看見自己的生活狀態。

《2026 海綿寶寶人生馬拉松》最大亮點，即為全台首創推出「路人魚盲包」完賽禮。以比奇堡最具迷因感的路人魚角色為設計靈感，打造兼具收藏價值與開箱趣味的限量盲包，讓跑者完賽後不只拿到獎牌，也能親手拆開屬於自己的人生驚喜。除此之外，賽事完賽獎牌、豐富路跑大禮包也同步公開，內容包含多款路跑限定海綿寶寶周邊商品，兼具收藏與實用性，即將成為2026年度最具討論度的IP路跑活動之一。

為鼓勵好朋友、好同事一起組隊「續命開跑」，主辦單位特別推出限時團報活動。自6月8日中午12點開放報名起，凡於72小時內完成報名及繳費，且同筆訂單達2人（含）以上，即可每人加碼獲得「人生穩定輸出襪」乙雙，隨機款式恕不提供挑款與退換。主辦單位表示，希望透過帶有迷因感又實用的加碼限定贈品，讓跑者不只是一起報名，更能一起奔跑，把各種壓力、各種不開心，全部留在賽道。

本次賽事將於全台三地登場，包含10月25日台中場「台中中央球場」、11月1日新北場「二重疏洪運動公園」，以及11月8日高雄場「世運主場館（世運大道）」。邀請所有每天努力生活的大人們，暫時放下工作與壓力，用一場共鳴者齊聚的歡樂路跑，重新者為生活節奏與好心情，完成屬於自己的「人生馬拉松」。