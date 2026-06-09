城市運動場錢薇娟、郭泓志領軍出擊 文姿云、林郁婷上演女力對決

迎接品牌50周年，迪卡儂於日前在台北三重旗艦店揭開「全台最大城市運動場」序幕，台灣迪卡儂執行長堯傑倫（Hugo Jehlen）率領跑團起跑，排出「50」軌跡，為今夏橫跨全台9間門市、七個城市的運動盛典祭出精彩開場。

首站以「頂上戰爭，傳奇對決」為主題，復刻90年代經典綜藝《百戰百勝》的大型水上闖關。活動由關韶文主持，錢薇娟領軍的「傳奇隊」（文姿云、李國毅）與郭泓志率領的「王牌隊」（林郁婷、各務孝太）展開激戰。運動員們跨界挑戰陌生項目，在「黃金右腳射門戰」與「百發百中匹克球」中展現絕佳默契。

林郁婷（右）與文姿云（左）上演「最頂女力對決」，正式開戰前火藥味十足。圖／台灣迪卡儂提供

文姿云與林郁婷在拳擊機進行「最頂女力對決」，李國毅與各務孝太則在跑步機飆出20km/h極速，引發全場驚呼。高潮落在水上關卡，「搖擺大球百戰橋」驚險萬分；壓軸的「水上拔河生死鬥」由郭泓志對決李國毅，最終李國毅落水將氣氛推向最高點。

現場也開放民眾闖關，並與 Garmin 合作提供智慧手錶體驗。迪卡儂希望藉此平台讓運動融入生活，成為跨世代的社交新方式。繼三重站後，活動將陸續前進桃園、台中、高雄、台南、新竹、內湖與中和等門市，並由Celine、酷的夢、許伯&簡芝等超人氣KOL接力現身。民眾完賽不僅能獲得限量好禮與 LINE 點數，更有機會抽中 Garmin GPS 智慧腕錶，邀請全民今夏一起動起來！