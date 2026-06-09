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澳洲羽賽／我大軍壓境33組人馬參賽 頭號種子周天成首戰自家人

中央社／ 記者黎建忠台北9日電
男單世界第6的周天成列為澳洲羽賽頭號種子，首輪要對上自家人王柏崴。 美聯社
男單世界第6的周天成列為澳洲羽賽頭號種子，首輪要對上自家人王柏崴。 美聯社

BWF超級500等級的澳洲羽球公開賽今天登場，台灣大軍壓境共33組人馬參賽；根據籤表，男單世界第6的周天成列為頭號種子，首輪要對上自家人王柏崴。

澳洲羽球公開賽從2018-2022年都屬於世界羽球總會（BWF）超級300等級賽事，因此參賽的多屬於地主球員，2023年起升級為超級500等級賽事，才開始吸引較多好手參與。

只不過今年緊接在超級1000的印尼羽球公開賽之後，導致各國好手在經歷高強度激戰後，都選擇在本週休兵。

上週印尼公開賽止步4強的周天成，本週持續參賽，被列為大會頭號種子的他，首輪對決自己人王柏崴，沒有意外的話應該過關，次輪可能對上印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）。

現年36歲的周天成，在最近1年的世界積分計算週期內，已經參加了27場比賽，是世界前10名球員當中打最多場的；他生涯在澳洲公開賽曾於2019年、2025年兩度闖進4強。

至於近期備受期待的台灣女單一姐、世界第13名的邱品蒨，在經過休息後，本週首輪要對上印度新秀夏爾瑪（Tanvi Sharma）。

邱品蒨自從去年初進入國訓中心，接受教練賴建誠指導後，成績和技術逐漸進步，她上週在印尼公開賽首輪，還擊退泰國名將依瑟儂（RatchanokIntanon）。

2026世足賽倒數

羽球 澳洲 周天成

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