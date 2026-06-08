舉重／名古屋亞運選拔 郭婞淳再披台灣戰袍

中華民國舉重協會6日舉行名古屋亞洲運動會選拔賽，「舉重女神」郭婞淳在女子61公斤級以抓舉102公斤、挺舉128公斤、總和230公斤，順利與其他5人取得參賽資格。

選拔以今年亞洲舉重錦標賽各量級第3名成績當標準，但亞錦賽舉辦量級和國際舉重總會（IWF）8月起實施的全新量級不同，舉重協會會斟酌選手最終成績而決定。

IWF8月起所有國際賽事，包括名古屋亞運，須依新量級舉辦，女子組分為49公斤、53公斤、57公斤、61公斤、69公斤、77公斤、86公斤與+86公斤級等8個量級；男子組分60公斤、65公斤、70公斤、75公斤、85公斤、95公斤、110公斤與+110公斤等8個量級。

今年5月舉重亞錦賽女子組無61公斤級，郭婞淳參賽標準就以63公斤級第3名235公斤為參考成績，郭婞淳選拔賽雖舉出230公斤，但考慮量級差異，仍認定取得資格。

郭婞淳受訪表示，很久沒參加選拔賽，可惜挺舉項目還是差一點，沒能直接達標，接下來會積極復健處理傷勢，讓自己在亞運時有最好狀態。

經1天選拔賽拚戰，取得亞運參賽資格者包括女子組陳玟卉、方菀靈、郭婞淳、林呈璟、陳冠伶與男子組陳柏任。

舉重協會表示，所有達標及雖沒達標但可能有望爭奪獎牌選手，會在今天開會後一併報請運動部核定，之後才會有確定名單。

台灣在歷屆亞運舉重項目共拿下4金11銀18銅，上屆杭州亞運僅靠郭婞淳拿下女子59公斤級銅牌。