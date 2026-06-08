聽新聞
0:00 / 0:00
擊劍／擊劍國手李讓 獲台師大114學年度績優運動選手表揚
台師大於今日在金牌講堂舉行「114學年度績優運動教練、選手表揚暨頒獎典禮」，嘉獎選手在過去一年的辛勤練習和耀眼表現。
目前為大1生的擊劍選手李讓,在本次全大運為師大贏得首面公開組男子銳劍個人金牌。
李讓表示，今年上半年是個充滿突破的賽季，在4站世界盃與1站大獎賽（GP）中，有3站成功打進第2天的T64，雖賽季最後一站因腳傷成績未能達標，接下來在18日即將出發到印度，參加亞洲擊劍錦標賽，這個賽事相當重要，期許自己要更努力積極取得獎牌，順利拿到名古屋亞運門票。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。