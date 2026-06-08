擊劍／擊劍國手李讓 獲台師大114學年度績優運動選手表揚

台師大於今日在金牌講堂舉行「114學年度績優運動教練、選手表揚暨頒獎典禮」，嘉獎選手在過去一年的辛勤練習和耀眼表現。

目前為大1生的擊劍選手李讓,在本次全大運為師大贏得首面公開組男子銳劍個人金牌。

李讓表示，今年上半年是個充滿突破的賽季，在4站世界盃與1站大獎賽（GP）中，有3站成功打進第2天的T64，雖賽季最後一站因腳傷成績未能達標，接下來在18日即將出發到印度，參加亞洲擊劍錦標賽，這個賽事相當重要，期許自己要更努力積極取得獎牌，順利拿到名古屋亞運門票。

左起宋校長、選手李讓、洪莉翔、林學務長。家長提供

頒獎典禮。讀者提供

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