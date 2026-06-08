備戰名古屋亞運獲助力 運動部、農業部攜手

為強化我國運動多元發展並展現跨部會合作效益，運動部成立後積極與各部會攜手合作，運動部部長李洋今天率同國家運動訓練中心及中華奧林匹克委員會代表拜會農業部。雙方除就2026年愛知－名古屋亞洲運動會期間合作事項進行討論外，並在農業部主動提議下，針對兩部長期合作機制深入交換意見，達成持續合作共識。

未來雙方將透過資源整合，共同支持國家代表隊備戰國際賽事，同時推廣台灣優質農產品，攜手創造台灣運動與農業雙贏成果。

李洋表示，農業部長期以來對我國運動選手提供大力支持與協助，特別是在選手培訓及國際賽事期間挹注多項資源，他分享，自己曾是國家代表隊選手，深知備戰期間若能獲得各界支持，對選手而言不只是營養補給，更是一種被重視與被看見的力量。

針對即將到來的愛知－名古屋亞運，考量運動禁藥風險及選手飲食適應需求，將由農業部所屬農糧署、漁業署及畜牧司相關單位，於賽前、賽中及賽後提供台灣優質農漁畜產品，讓選手獲得充足且優質的營養補給，以最佳狀態迎接賽事挑戰。

農業部部長陳駿季表示，農業部長期結合各項運動賽事推廣台灣農業，累積豐富合作經驗，此次除於亞運選手集訓期間提供所需食材外，在亞運期間也提供我國代表隊中繼站相關據點所需食材，以及致贈國外選手與貴賓台灣特色禮品，更希望在賽事結束後持續照顧選手。

農業部分享，包括蛋白質豐富的雞胸肉、國產的水產品等，都能夠為選手日常訓練補足元氣，未來除國家運動訓練中心既有供餐機制外，農業部將加碼提供台灣水果、魚類、乳製品等優質農漁畜產品，提升選手營養品質。同時，也期待透過選手實際體驗與分享，進一步提升台灣農漁畜產品品牌形象與市場能見度，開創運動與農業合作新契機。

此次會談除確認亞運期間合作事項，雙方同意將合作機制常態化；在行銷宣傳方面，兩部也達成合作共識，未來將共同行銷臺灣運動和農產。透過跨部會資源整合，不僅展現台灣運動實力，也提升國產農產品能見度，讓國人及國際社會看見台灣在運動與農業領域的卓越成果，兩部強強聯手，一起壯大台灣。