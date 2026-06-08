LPGA／美國公開賽初體驗 吳佳晏自評65分盼明年會更好

2026年美國女子高爾夫公開賽今天進行最終回合，台灣好手吳佳晏繳出74桿，以4天高於標準8桿的292桿、並列第54名作收；她給自己打65分，並表示明年回來一定更強。

美國高爾夫協會（USGA）主辦的美國女子高爾夫公開賽，總獎金1200萬美元（約新台幣3.7億元），比賽選在加州里維拉鄉村俱樂部（The Riviera CountryClub）舉行，台灣共有曾雅妮、錢珮芸、吳佳晏及業餘的林潔恩參賽。

賽事最終由現任球后、美國名將柯達（NellyKorda）以276桿、1桿之差，拿下生涯第4座大賽金盃。

台灣球員唯一晉級的吳佳晏，今天在最終回合鐵桿略失水準，標準桿上果嶺率僅44%，讓她僅抓1博蒂、吞4柏忌。

首次參加美國公開賽的吳佳晏，賽後接受中央社記者訪問時表示，其實球場的長草區不會很難打，但距離真的非常遠，加上果嶺比較硬且旗位非常有挑戰性，只要on在不對的位置，就要付出很大的代價。

吳佳晏笑說：「其實感覺沒這麼難打，只是自己身體狀態不好，但是至少有晉級就及格，所以我給自己打了65分。」

吳佳晏透露，自己是到當地時間週一（1日）才抵達美國，接著就下場練習，整週都在一邊調時差、一邊比賽，加上飯店住得很不習慣，身體疲勞不斷累積，導致1號木桿一直無法發揮到最好的狀態，「如果明年還有機會，一定要提早到美國做準備。」

談到這場大賽初體驗，吳佳晏認為除了球場外，觀賽氛圍也大不同，「美國球迷就是比較外放、開朗，不管認不認識妳，都會沿途大聲的替妳加油，日巡賽就相對比較守規矩。」

結束美國公開賽後，吳佳晏今晚就搭機回到日本，將參加本週登場的「宮里藍三得利女子公開賽」，又是一次全球零時差的鐵人賽程。

吳佳晏強調，宮里藍三得利女子公開賽的前2名，可以參加今年英國公開賽，「所以我很想要拚一下，讓自己多去世界級的大賽看看，當然，如果身體真的不允許的話，也是會提前休息。」