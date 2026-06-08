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LPGA／柯達美國公開賽封后 吳佳晏54名完賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唯一打進決賽輪的台灣女將吳佳晏，以292（+8）桿成績並列54名完賽。 法新社
唯一打進決賽輪的台灣女將吳佳晏，以292（+8）桿成績並列54名完賽。 法新社

總獎金1250萬美元的第81屆美國女子公開賽今天落幕，美國「世界球后」柯達（Nelly Korda）繳出69桿，以276（-8）桿捧冠；唯一打進決賽輪的台灣女將吳佳晏最後一天揮出74（+3）桿，以292（+8）桿成績並列54名完賽。

柯達以1桿優勢擊敗英國赫爾（Charley Hull）和西班牙的洛佩茲（Gaby Lopez），她形容奪冠感覺就像做夢一般，「真的無法用語言來形容這場勝利對我有多麼重要。」

這是柯達生涯第一座美國女子公開賽冠軍，也是其職業生涯收獲的第四個大賽冠軍；她最終輪一度和赫爾、洛佩茲和3場大賽冠軍田仁智並列領先，靠17洞的關鍵抓鳥，才確保了領先群雌的地位，也帶回250萬美元冠軍獎金。

台將代表吳佳晏以74桿完成最終輪賽事，她說：「這是我轉職業之後第一次來美國參加職業賽事，體會到了整個球場設定的難度，距離很長，旗位難度也非常高。我的擊球距離不太遠，所以打起來會覺得比較辛苦一點。」

回顧本周的表現，吳佳晏表示，身體狀況沒有調整到特別好，短桿跟推桿的狀況也不是特別好，不是特別滿意的一周，「這個球場最難的地方就是果嶺的坡度，因為果嶺比較硬，需要好的角度才能停球。打不遠的話，上果嶺的那桿要用比較長的球桿，就比較難一點。我這一周跟滿多好的選手一起打，看到她們對球的處理，我會覺得收穫蠻多的。」

轉職業以來，吳佳晏一直以日巡賽為主賽場，美國女子公開賽前一周也是留在日本比賽，這讓她除了高強度比賽外，還面臨著長途旅行的疲憊和時差等各種問題，將回到日本繼續征戰的她說：「其實有點遺憾，應該上周休息，把身體狀況調整到更好，現在就有點太累了。這一周沒怎麼睡好，整個身體狀況都不是特別好，但這就是巡迴賽選手需要積累的經驗。」

2026世足賽倒數

LPGA 美國公開賽 吳佳晏 籃球

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