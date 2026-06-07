田徑／U20金牌「回家出賽」 戴佑芩手滑留陰影

上月底的亞洲U20田徑錦標賽，我國小將戴佑芩剛在香港以56公尺91為中華隊奪下該屆賽事首面金牌，不僅締造生涯最佳成績，更一舉達標名古屋亞運；今天她和目前取得亞運門票的兩位學姊李慧君和朱品薰在新北國際田徑公開賽同場較勁，但節奏被新北下午的大雨打亂，第一次試擲標槍就滑掉，靠第二擲挺進決賽，最終以51公尺39排名第三。

「第一擲滑掉，想說完蛋了。有點陰影，第二擲也滑掉，我沒看到成績。」戴佑芩提到，還好第二擲有成績，才有後兩擲機會，但可惜大雨讓心態受到很大影響，沒能達成前進亞運的目標。

上月雖達標亞運，但戴佑芩的成績還沒能威脅李慧君的57公尺66，以及朱品薰的57公尺24，她坦言原本今天的目標就是超越學姊，但天氣狀況影響心態和表現，只能將目標放在下周的香港公開賽，希望最後機會能如願以償。

上月就是在香港擲出金牌，還就讀桃園楊梅高中的戴佑芩透露，當時自己也被成績嚇到，一度感動到躲起來偷哭，儘管香港公開賽和亞洲U20田徑錦標賽場館不同，仍相信自己能達成目標，躋身唯二的亞運女子標槍中華隊代表。

今天李慧君以55公尺51奪金，邱于庭以53公尺67帶回銀牌，朱品薰以51公尺31排名第四。