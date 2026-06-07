快訊

傅子純疑血癌驟逝 醫：持續發燒、瘀青等4大警訊別輕忽

傅子純驟逝 蘇晏霈聽噩耗泣不成聲「他是非常好的人」

一圖看雨彈炸全台！明中南部下到發紫 不排除啟動大規模劇烈豪雨作業

聽新聞
0:00 / 0:00

田徑／U20金牌「回家出賽」 戴佑芩手滑留陰影

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
戴佑芩新北國際田徑公開賽獲得第三。圖／中華民國田徑協會提供
戴佑芩新北國際田徑公開賽獲得第三。圖／中華民國田徑協會提供

上月底的亞洲U20田徑錦標賽，我國小將戴佑芩剛在香港以56公尺91為中華隊奪下該屆賽事首面金牌，不僅締造生涯最佳成績，更一舉達標名古屋亞運；今天她和目前取得亞運門票的兩位學姊李慧君和朱品薰在新北國際田徑公開賽同場較勁，但節奏被新北下午的大雨打亂，第一次試擲標槍就滑掉，靠第二擲挺進決賽，最終以51公尺39排名第三。

「第一擲滑掉，想說完蛋了。有點陰影，第二擲也滑掉，我沒看到成績。」戴佑芩提到，還好第二擲有成績，才有後兩擲機會，但可惜大雨讓心態受到很大影響，沒能達成前進亞運的目標。

上月雖達標亞運，但戴佑芩的成績還沒能威脅李慧君的57公尺66，以及朱品薰的57公尺24，她坦言原本今天的目標就是超越學姊，但天氣狀況影響心態和表現，只能將目標放在下周的香港公開賽，希望最後機會能如願以償。

上月就是在香港擲出金牌，還就讀桃園楊梅高中的戴佑芩透露，當時自己也被成績嚇到，一度感動到躲起來偷哭，儘管香港公開賽和亞洲U20田徑錦標賽場館不同，仍相信自己能達成目標，躋身唯二的亞運女子標槍中華隊代表。

今天李慧君以55公尺51奪金，邱于庭以53公尺67帶回銀牌，朱品薰以51公尺31排名第四。

2026世足賽倒數

田徑 金牌 亞運

延伸閱讀

田徑／新北公開賽易柏安達亞運標 加拿大飛毛腿布萊克預賽意外傷退

田徑／壓線達標！ 陳玟溥男子100公尺10秒18摘金奪亞運門票

田徑／新北國際公開賽奧運名將齊聚 楊俊瀚盼藉「地利」再破個人最佳

田徑／相隔2年返台參賽 「最速男」楊俊瀚認對備戰亞運有幫助

相關新聞

田徑／U20金牌「回家出賽」 戴佑芩手滑留陰影

上月底的亞洲U20田徑錦標賽，我國小將戴佑芩剛在香港以56公尺91為中華隊奪下該屆賽事首面金牌，不僅締造生涯最佳成績，更一舉達標名古屋亞運；今天她和目前取得亞運門票的兩位學姊李慧君和朱品薰在新北國際田徑公開賽同場較勁，但節奏被新北下午的大雨打亂，第一次試擲標槍就滑掉，靠第二擲挺進決賽，最終以51公尺39排名第三。

排球／亞洲盃女排中華勝吉爾吉斯 教練讓選手熟悉比賽

2026年女子亞洲盃排球賽，中華代表隊今天進行首場賽事，對上吉爾吉斯，順利以25比14、25比11、25比17開門紅。教...

田徑／成績卡關5年 張喬茵破PB達標亞運泛淚

北上參加新北國際田徑公開賽前，就讀台體大碩士班的跳高女將張喬茵特別在台中模擬壞天氣出賽，賽前準備今天果然達到成效，她在雨中跳出個人最佳的1公尺83，不只突破自己也達到名古屋亞運標準，讓她開心仰躺在地墊上，興奮和激動全寫在臉上。

田徑／大雨攪亂達標亞運目標 彭名揚香港拚搭末班車

新北國際田徑公開賽今天在板橋田徑場進行第二日賽程，不過賽事受大雷雨影響延後將近兩小時才開賽，也打亂許多選手備戰節奏，和名古屋亞運標準擦身而過的巴黎奧運國手彭名揚嘆：「狀況很不錯，可惜空等太久。」

外木山海上長泳登場 2200人挑戰魅力水域 有泳者說比泳渡日月潭難度高

2200名10至91歲報名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，歡迎全國各地泳者齊聚基隆，體驗全台「十大魅力水域」第1名的外木山海岸美景，並祝福參賽者都能順利完賽。

撐竿跳新星卻因車禍下半身癱瘓 廖晉廷浴火重生全障運奪雙金

雲林二崙鄉田徑好手廖晉廷，曾是國內撐竿跳閃亮新星，兩年多前一場車禍，下半身癱瘓，終身靠輪椅代步。他不氣餒再鼓起勇氣重返田徑場，日前在全國身心障礙國民運動會，摘下標槍、鉛球雙金，更打破全國紀錄，這位田徑場上勇士，回到二崙國中母校傳技，回饋鄉里，他堅毅不拔精神，更成了學弟妹心中英雄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。