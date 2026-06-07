田徑／成績卡關5年 張喬茵破PB達標亞運泛淚

北上參加新北國際田徑公開賽前，就讀台體大碩士班的跳高女將張喬茵特別在台中模擬壞天氣出賽，賽前準備今天果然達到成效，她在雨中跳出個人最佳的1公尺83，不只突破自己也達到名古屋亞運標準，讓她開心仰躺在地墊上，興奮和激動全寫在臉上。

張喬茵青女時期就有不錯成績，2021年在青年盃跳出1公尺82的個人最佳並達標杭州亞運，但因張喬茵和李晴晴及林沛萱三人都有達標，比較成績後，張喬茵成為「遺珠」。

五年後終於拿到亞運入場券，1公尺83第二跳過桿的張喬茵，躺在地墊上享受全場歡呼，她笑說：「其實有點想哭，低潮那麼久，好不容易可以突破，本來想很淡定，結果還是忍不住，一直想要泛淚的感覺。」

「我的個人最佳是大二的1公尺82，一直卡到現在碩二，一路也是一直懷疑自己能否突破自己紀錄，最感謝陳計憲老師和乃慧芳老師，一直給我技術修正和鼓勵。」張喬茵坦言，參加亞運是人生目標，且好友林昱堂和李慧君都已達標名古屋亞運，三人有約好要一同出爭名古屋，很高興自己能達成和好友的約定。

杭州亞運沒能與會，張喬茵現在回首看沒有太大遺憾，「很開心那場沒去，我自己沒準備好，這次準備比上一次還要好。」最後她想和自己說「辛苦了」，沒有放棄，這階段完成了設定目標，現在就是期待9月迎接亞運處女秀。

張喬茵跳過1公尺83後心情激動。圖／中華民國田徑協會提供