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排球／亞洲盃女排中華勝吉爾吉斯 教練讓選手熟悉比賽

中央社／ 台北7日電
亞洲盃女排賽中隊首勝吉爾吉斯。 亞洲盃女排賽官網
亞洲盃女排賽中隊首勝吉爾吉斯。 亞洲盃女排賽官網

2026年女子亞洲盃排球賽，中華代表隊今天進行首場賽事，對上吉爾吉斯，順利以25比14、25比11、25比17開門紅。教練鄧衍敏表示，首戰主要讓大家多熟悉比賽的感覺。

2026年女子亞洲盃排球賽從6月6日到14日在菲律賓開打，共12隊參賽、預賽分為2組，取分組前2晉級4強。

中華女排代表隊和地主菲律賓、韓國、吉爾吉斯、澳洲、烏茲別克預賽同組；今天預賽首戰對上吉爾吉斯，順利直落3開胡。

鄧衍敏在接受中央社記者訪問時表示，今天是第1場比賽，加上吉爾吉斯又是同組裡相對實力比較差一點的，「所以我就盡可能讓所有球員都上場適應比賽的感覺和場地的問題。」

鄧衍敏提到，這座球場的冷氣很強，風向也很強，對於發球和接發球多少都有些影響，剛好也可以藉由這場比賽提前感受一下。

女子亞洲盃排球賽中華派出14名球員參賽，其中年僅17歲的許甄軒是生涯首度入選成年國手陣容，「主要是她之前都是打一些分齡賽事，這次首次參加成年組的國際賽，所以也利用這一場，讓她跟學姐們多學習和磨合，表現得還算不錯。」

鄧衍敏提到，名古屋亞運前，大概還有亞洲東區女子排球錦標賽、亞洲女子排球錦標賽2場大型賽事，可以讓選手持續提升技術和經驗。

隊長「排球甜心」廖苡任領軍 甘可慧攻下全隊最高14分

在菲律賓舉行的女子排球亞洲盃，中華隊今天靠著甘可慧攻下全隊最高14分，終場以3比0擊敗吉爾吉斯，賽事首戰如願旗開得勝，總教練鄧衍敏透露，先以4強為目標。

備戰9月在日本登場的名古屋亞運，由隊長「排球甜心」廖苡任領軍的中華女排，這次前往菲律賓參加亞洲盃，分組賽首戰面對吉爾吉斯，甘可慧攻下全隊最高14分，搭配蔡幼群貢獻11分、許甄軒進帳10分，中華女排最後以25比14、25比11、25比17如願取勝，為本屆賽事開出紅盤。

總教練鄧衍敏接受媒體採訪時表示，亞洲盃是中華女排本季第1個國際賽，陣中除了原有的培訓隊成員，也加入不少新面孔，她期許藉由這次賽事培養團隊默契與連結，將平時訓練戰術落實比賽中，並設定擠進分組賽前2名、取得4強資格，再慢慢朝著更好成績邁進。

其中，這次代表隊陣中有兩名高中生獲得青睞，分別為17歲的許甄軒及16歲的吳紫華，鄧衍敏認為兩名球員都具備不錯能力，不僅是球隊重要戰力，而且能夠勝任不同位置，因此希望透過成人等級國際賽累積更多經驗，在「越級打怪」挑戰情況下，持續學習成長。

2026世足賽倒數

吉爾吉斯 菲律賓 排球 籃球

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