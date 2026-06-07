田徑／大雨攪亂達標亞運目標 彭名揚香港拚搭末班車

新北國際田徑公開賽今天在板橋田徑場進行第二日賽程，不過賽事受大雷雨影響延後將近兩小時才開賽，也打亂許多選手備戰節奏，和名古屋亞運標準擦身而過的巴黎奧運國手彭名揚嘆：「狀況很不錯，可惜空等太久。」

今天賽程原定下午2點25分就要開戰，但受午後暴雨影響，賽程延後到4點25分才展開；賽程因此做調整，競賽改採計時決賽，擲部賽事也改成兩次試擲後取前8名再試擲兩次。

男子400公尺跨欄第一組下場的彭名揚，一路領先下以49秒83衝線，成績是巴黎奧運出賽右腳肌腱斷裂後最佳，但和名古屋亞運參賽標準49秒50擦身過；第二組的林仲威以49秒35奪金，同是亞運培訓隊的陳建榮以49秒57居次。

看到成績出爐，彭名揚苦笑說，實在空等太久，在檢錄區一路等待，離開半小時又被叫去檢錄，「本來以為成績更好，下禮拜香港最後一場，拚末班車了。」

雖和名古屋資格擦身過，彭名揚樂觀說，新北國際田徑公開賽是今年第五場比賽，成績每場都進步，從52秒8一路到今天的49秒83，「照這速度，下一趟（香港）應該就達標了。」

林仲威也說，在檢錄區等待一個多小時，休息時間太久，只設定安全完賽，破全國紀錄的目標就等名古屋亞運來完成。

「我的目標是站上頒獎台。」林仲威接續將前往中國大陸移地訓練，預計亞運前再安排一場比賽，為大賽最後準備。