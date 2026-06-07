外木山海上長泳登場 2200人挑戰魅力水域 有泳者說比泳渡日月潭難度高

2200名10至91歲報名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，歡迎全國各地泳者齊聚基隆，體驗全台「十大魅力水域」第1名的外木山海岸美景，並祝福參賽者都能順利完賽。

外木山海域曾獲教育部體育署委託中華民國體育總會，辦理「十大魅力水域」票選獲得第1名殊榮。外木山長泳已舉辦14年，成為國內海上游泳的指標性活動。參加民眾挑戰體能之餘，也能飽覽基隆獨特的山海景致。

謝國樑一早到開幕會場，歡迎各地民眾到基隆參加外木山海上長泳活動，共同參與這場充滿熱情與活力的海洋盛會。參賽者今年最年長的91歲，最年輕僅10歲，充分展現外木山長泳不分年齡、全民共享的運動精神。

今天上午天氣明朗，謝國樑提醒參加長泳選手務必做好防曬措施，並隨時補充水分，將自身安全放在首位，以最佳狀態完成挑戰，希望每位泳者都能在競賽過程中盡情享受基隆海洋之美，留下難忘回憶。

基市府表示，外木山及大武崙沙灘擁有得天獨厚的自然景觀，近期已完成沙灘整理作業，希望讓所有參賽者與遊客都能感受到基隆優質的海岸環境。今年長泳活動共吸引來自全國13個縣市、303支隊伍、2200名泳者參與，為基隆夏季海洋觀光揭開精彩序幕。

1名參加者說，外木山長泳相對於泳渡日月潭更具挑戰性，因為海泳阻力更大，長泳過程中還要「定位」一下，不要游歪了。他下第3次參加，過去2次參加，游到一半就感覺快沒力了，都是靠意志力在支撐，終於游到終點。

2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供

2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供

2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供

2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供

2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供