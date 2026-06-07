快訊

獨／身家好幾個億！王中平全說了 爆30年玉女妻離家出走

竹科用水無虞 石門水庫進帳2,290萬噸 寶山、寶二也將滿庫

高雄新建大樓工安意外 30歲工人17樓墜6樓頭撕裂傷送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

外木山海上長泳登場 2200人挑戰魅力水域 有泳者說比泳渡日月潭難度高

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供
2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供

2200名10至91歲報名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，歡迎全國各地泳者齊聚基隆，體驗全台「十大魅力水域」第1名的外木山海岸美景，並祝福參賽者都能順利完賽。

外木山海域曾獲教育部體育署委託中華民國體育總會，辦理「十大魅力水域」票選獲得第1名殊榮。外木山長泳已舉辦14年，成為國內海上游泳的指標性活動。參加民眾挑戰體能之餘，也能飽覽基隆獨特的山海景致。

謝國樑一早到開幕會場，歡迎各地民眾到基隆參加外木山海上長泳活動，共同參與這場充滿熱情與活力的海洋盛會。參賽者今年最年長的91歲，最年輕僅10歲，充分展現外木山長泳不分年齡、全民共享的運動精神。

今天上午天氣明朗，謝國樑提醒參加長泳選手務必做好防曬措施，並隨時補充水分，將自身安全放在首位，以最佳狀態完成挑戰，希望每位泳者都能在競賽過程中盡情享受基隆海洋之美，留下難忘回憶。

基市府表示，外木山及大武崙沙灘擁有得天獨厚的自然景觀，近期已完成沙灘整理作業，希望讓所有參賽者與遊客都能感受到基隆優質的海岸環境。今年長泳活動共吸引來自全國13個縣市、303支隊伍、2200名泳者參與，為基隆夏季海洋觀光揭開精彩序幕。

1名參加者說，外木山長泳相對於泳渡日月潭更具挑戰性，因為海泳阻力更大，長泳過程中還要「定位」一下，不要游歪了。他下第3次參加，過去2次參加，游到一半就感覺快沒力了，都是靠意志力在支撐，終於游到終點。

2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供
2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供

2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供
2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供

2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供
2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供

2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供
2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供

2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供
2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供

2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供
2200名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，祝福參賽者都能順利完賽。圖／基市府提供

2026世足賽倒數

日月潭 基隆 謝國樑

延伸閱讀

基隆美女議員參選人PO火辣泳裝照 網寫詩驚呼：恰如春日初綻的嬌蕊

這裡需要淨灘1／淨灘找嘸路？環團推「髒海灘地圖」

陽明交大無人潛水艇參與國際賽 驗證水下感測導航

結合「世界自行車日」！2026新屋綠色騎跡鐵馬行吸引3000名民眾參與

相關新聞

外木山海上長泳登場 2200人挑戰魅力水域 有泳者說比泳渡日月潭難度高

2200名10至91歲報名參加基隆外木山海上長泳的民眾，今天分批從外木山海岸下水，游向大武崙沙灘。基隆市長謝國樑出席開幕儀式，歡迎全國各地泳者齊聚基隆，體驗全台「十大魅力水域」第1名的外木山海岸美景，並祝福參賽者都能順利完賽。

撐竿跳新星卻因車禍下半身癱瘓 廖晉廷浴火重生全障運奪雙金

雲林二崙鄉田徑好手廖晉廷，曾是國內撐竿跳閃亮新星，兩年多前一場車禍，下半身癱瘓，終身靠輪椅代步。他不氣餒再鼓起勇氣重返田徑場，日前在全國身心障礙國民運動會，摘下標槍、鉛球雙金，更打破全國紀錄，這位田徑場上勇士，回到二崙國中母校傳技，回饋鄉里，他堅毅不拔精神，更成了學弟妹心中英雄。

霹靂舞／Red Bull BC One台灣大賽 許馥雅衛冕封后

Red Bull BC One 台灣大賽昨晚落幕，經過數小時的激戰，最終由B-BoyLian（陳健嚴）與B-Girl S...

LPGA／美國女子公開賽第3天 吳佳晏繳72桿並列第46

2026美國女子高爾夫公開賽今天進行第3回合，台灣唯一晉級的旅日好手吳佳晏，抓4博蒂、吞5柏忌繳出72桿，以3天高於標準...

黑嘉嘉前進幼兒園 與小朋友零距離互動推廣圍棋

「圍棋女神」黑嘉嘉近年除了將重心轉往演藝圈外，也積極在基層推廣圍棋運動，她日前出席台南威爾森幼兒園，帶領孩子們參與IGQ...

體操／美體操天后拜爾絲自曝健康危機 稱「差點沒命」

美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）今天在Instagram發文透露自己近日歷經一場健康危機，但未說明病因。她...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。