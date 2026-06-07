撐竿跳新星卻因車禍下半身癱瘓 廖晉廷浴火重生全障運奪雙金

雲林二崙鄉田徑好手廖晉廷，曾是國內撐竿跳閃亮新星，兩年多前一場車禍，下半身癱瘓，終身靠輪椅代步。他不氣餒再鼓起勇氣重返田徑場，日前在全國身心障礙國民運動會，摘下標槍、鉛球雙金，更打破全國紀錄，這位田徑場上勇士，回到二崙國中母校傳技，回饋鄉里，他堅毅不拔精神，更成了學弟妹心中英雄。

26歲的廖晉廷從小就體型碩壯，渾身是勁，且彈性極佳，跳高、跳遠比人強，上小學就對田徑很有興趣，起先只接受跳高、百米和鉛球的三項鍜練，進步神速，小學就練出好成績，直到升國中進階至五項，教練發現他不但能跑能跳，且臂力極強，即鼓勵他練撐竿跳，從此就走進跳高的世界，享受「高人一等」飛躍天空的樂趣。

廖晉廷撐竿挺力的技能果然不負眾望，國三就拿下全中運銀牌等多項佳績，高中升級逐漸接觸更多田徑項目，到就讀台灣體大則進階「十項全能」，撐竿跳仍是他的強項，高中到大學進入個人顛峰，入選為中華代表隊，曾代表國家隊出戰新加坡公開賽獲得第四，海峽兩岸公開賽也獲亞軍，成為國內田徑新秀，前景看好。

大學畢業後，他仍持續精練自己戰力，在北部一所高中任教，利用擔任田徑教練，邊教課邊自我訓練，目標就在挑戰爭取亞運資格，期能為自已的田徑人生再邁向另一個高峰。不料在他運動職志正要開始開花結果之際，23歲那年人生產生巨大變化，一場車禍徹底改變了他的命運，人生跌至谷底。

「回顧當年真是不堪回首！」廖晉廷說，當時和朋友開車外出，一場突如其來的車禍，導致他脊髓損傷，胸髓以下失去知覺與功能，下半身將永久癱瘓，後半生更需靠輪椅代步，原本自己認為只是一點小傷終究會好起來，沒想到醫生口中傳來的病況，讓他一時難以接受，情緒起伏波動甚大，更不知該如何面對未來的一切。

這場意外宛若人生如戲的電影情節，正當廖晉廷大好人生才剛要開始，一場巨變徹底被推翻，運動員的自尊也蕩然無存，大約一年的低潮，家人、伴侶、朋友不辭辛勞奔波照護，不論身體的復健，抑或心情的激勵，總是無怨無悔的陪伴，才讓他慢慢接受事實，不想再怨天尤人，自毀前程。

「靠自己才能真正走出來！」他轉念決定振作，不想成為家人的累贅，出院後不久，毅然隻身到桃園一家私人機構，展開為期兩個月的生活自理重建，他以運動員堅毅精神，很快學會移位、洗澡、大小便等所有生活自理能力。

在恢復生活自理之後，他更以「自由潛水」自我挑戰，克服身體和心理諸多障礙，重新找回自信，重燃回到田徑場的鬥志。他不想讓命運擊退，更不想在田徑場上消失，因此他選擇不必用腳力的標槍、鐵餅、鉛球開始鍜練，透過觀看國外身障選手的影片自我摸索，長達半年愈挫愈奮、反覆練習，才找出輪椅上投擲的感覺和竅門，肌肉量與體能也漸恢復。

全障運是廖晉廷傷後的首場全國大賽，「果然還是神勇！」在標槍、鉛球、鐵餅項目，一舉摘下2金1銅，標槍18.24公尺成績更打破大會、全國紀錄，更已達到世界排名第九的級別。不被命運擊垮的他，重新飛揚於田徑場上，重現光和熱。

「人傷志不短」受傷前立志亞運的他，為在輪椅上實現自己夢想，他短期目標將爭取亞帕運參賽資格，終極目標則鎖定2028年洛杉磯帕運。

廖晉廷重返運動舞台，依舊光芒四射，回想起受傷期間，雲林家鄉的村長及各界鄉親，因認定他過往在體育的表現和成就，發起募款幫助他度過龐大醫療費的難關，家鄉的溫情善意，他沒齒難忘，決定以己所能，回饋鄉里。

去年廖晉廷每周兩天從北部回到二崙國中母校擔任義務教練，他表示，將用過去各項田徑技能經驗，尤其撐竿跳功夫，將傳承給學弟妹，期能馳騁於體壇，為家鄉爭光，代替他完成他所未能完成的夢。

左手臂刺青記錄著走過這一切的廖晉廷，最想說的是「就算是身障者，依舊什麼都可以。」希望他用自己的故事，告訴和他境遇相同的人，遇到困境挫折千萬不要選擇逃避，「正視自己，勇敢跨出第一步後，就會看到前方不一樣的道路」。

曾是田徑國手的廖晉廷一場意外下半身癱瘓，他浴火重生，靠著驚人毅力重返運動場在全障運奪金摘銀，更擔任雲林二崙國中義務教練回饋故鄉，成為體壇不敗勇士。記者蔡維斌／攝影

曾是田徑國手的廖晉廷是雲林縣二崙鄉人，一場意外車禍奪走他的一切，他不被命運擊倒，浴火重生，靠著驚人毅力，坐輪椅重返運動場，首度參賽，即在全障運奪下雙金，成為體壇不敗勇士。圖／廖晉廷提供

曾是田徑國手的廖晉廷一場意外下半身癱瘓，他浴火重生，靠著驚人毅力重返運動場在全障運奪金摘銀，更擔任雲林二崙國中義務教練回饋故鄉，成為體壇不敗勇士。記者蔡維斌／攝影

曾是田徑國手的廖晉廷是雲林縣二崙鄉人，一場意外車禍奪走他的一切，他不被命運擊倒，浴火重生，靠著驚人毅力，坐輪椅重返運動場，首度參賽，即在全障運奪下雙金，成為體壇不敗勇士。圖／廖晉廷提供