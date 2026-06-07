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霹靂舞／Red Bull BC One台灣大賽 許馥雅衛冕封后

中央社／ 台北7日電
Red Bull BC One 台灣大賽6日落幕，經過數小時的激戰，最終由B-Boy Lian（陳健嚴）（左）與B-Girl Sophia（許馥雅）（右）脫穎而出。圖Red Bull提供
Red Bull BC One 台灣大賽6日落幕，經過數小時的激戰，最終由B-Boy Lian（陳健嚴）（左）與B-Girl Sophia（許馥雅）（右）脫穎而出。圖Red Bull提供

Red Bull BC One 台灣大賽昨晚落幕，經過數小時的激戰，最終由B-BoyLian（陳健嚴）與B-Girl Sophia（許馥雅）脫穎而出，將代表台灣爭取11月29日在加拿大多倫多舉行的世界總決賽參賽資格的最終席次。

B-Girl組別集結近年來霹靂舞界的強者同場較勁，也有多位首度站上Red Bul BC One 台灣大賽的新生代舞者參戰，帶來多場高張力對決，最終決賽再度上演去年的冠軍戰戲碼，由衛冕的B-Girl Sophia（許馥雅）對決B-Girl Stitch（楊采樺）。

最終B-Girl Sophia以流暢性極高的排腿動作，完美展現出音樂性與爆發力完成連霸。賽後她表示，「今年希望自己能夠更加享受比賽，在舞台上穩定且完整地呈現想表達的內容。」

至於B-Boy賽事更是高潮迭起，冠軍戰由2024年冠軍B-Boy Jasper（吳定杰）與去年亞軍B-Boy Lian（陳健嚴）碰頭。

以高難度動作聞名的B-Boy Lian在決賽持續展現驚人的身體控制能力，「反手推空椅」精準對上音樂節拍引爆全場歡呼聲，將現場氣氛炸出最高點，也讓他順利奪冠。

陳健嚴坦言「真的很累」，但奪冠當下湧現的情緒，很難用言語來形容，也感謝一路支持自己的親友與粉絲。面對即將到來的多倫多世界總決賽，他則低調喊話：「我會好好加油！」

曾代表台灣參加巴黎奧運霹靂舞的國手孫振，也擔任這場比賽的評審，並小秀一段精湛舞技，為9月參加名古屋亞運暖身。

孫振透露目前備戰狀態良好，隨著近年累積更多國際賽事經驗，希望能以更成熟的姿態再次挑戰亞洲頂尖舞者，也期待自己能突破上屆8強成績，朝著站上頒獎台努力。

2026世足賽倒數

多倫多 加拿大 舞台 籃球

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