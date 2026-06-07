黑嘉嘉前進幼兒園 與小朋友零距離互動推廣圍棋

「圍棋女神」黑嘉嘉近年除了將重心轉往演藝圈外，也積極在基層推廣圍棋運動，她日前出席台南威爾森幼兒園，帶領孩子們參與IGQE國際圍棋棋力檢定，與幼兒園小朋友零距離互動。

今年是「黑嘉嘉圍棋」成立第5年，她也利用自身專長，推廣圍棋運動；她在昨天不但與幼兒園孩童互動，更透過AI圍棋機器人、多元親子闖關與AI棋力檢定，呈現傳統圍棋教育結合科技學習的新樣貌。

黑嘉嘉表示，近年自己較少在公開賽事中現身，主要是因為與團隊投入大量時間製作與優化圍棋教育內容，因此她也和團隊一起將過去錄製的主要課程，從學、練、玩三個維度全方位改版升級，希望讓所有學員都能用更容易理解、更有趣的方式接觸圍棋。

黑嘉嘉強調，「很多人以為圍棋很難，但其實孩子比我們想像中更能接受，只要用適合他們的方式帶入，圍棋可以變成一件很好玩、也很有成就感的事。」

現年32歲的黑嘉嘉，是澳洲、台灣混血的美女棋士，她曾在2010年代表台灣參加廣州亞運，並且拿下女子團體銅牌、雙人混合第4名；之後將重心轉往職業圍棋賽事，2016年更簽約前進演藝圈。

具有棋手精神、長相甜美的黑嘉嘉也表示，未來很樂於挑戰更多不一樣的角色，尤其特別想嘗試那種智力型反派，希望透過作品讓觀眾看見自己不同的一面。