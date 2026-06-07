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LPGA／美國女子公開賽第3天 吳佳晏繳72桿並列第46
2026美國女子高爾夫公開賽今天進行第3回合，台灣唯一晉級的旅日好手吳佳晏，抓4博蒂、吞5柏忌繳出72桿，以3天高於標準5桿的218桿、暫並列第46名。
由美國高爾夫協會（USGA）主辦的美國女子高爾夫公開賽，總獎金1200萬美元（約新台幣3.7億元），比賽選在加州里維拉鄉村俱樂部（The Riviera CountryClub）舉行，而這個場地也是2028洛杉磯奧運的高球比賽場。
台灣在今年的美國公開賽有曾雅妮、錢珮芸、吳佳晏、業餘小將林潔恩參賽；不過前2回合結束後，僅首度參賽的吳佳晏晉級。
號稱「排名移動日」的第3回合，吳佳晏下場在第1洞就抓博蒂入袋，結果第2洞就因開球掉入長草區而吞下柏忌，前9洞抓2博蒂、吞3柏忌，排名不升反降。
轉場後吳佳晏穩紮穩打，先在第11洞抓博蒂，只可惜接著在第13、16洞又吞柏忌，幸好，吳佳晏在標準4桿的第18洞穩穩抓博蒂，讓她有個美好的收尾。
現年22歲的吳佳晏，主戰場是在日本女子職業高爾夫協會（JLPGA），生涯至今已經累積2勝，今年則是透過日本地區資格賽，首度取得美國公開賽的門票。
拿下今年美國女子職業高爾夫協會（LPGA）首場大賽-雪佛龍錦標賽冠軍的前世界球后、美國好手柯達（Nelly Korda），在首回合繳出73桿後，連續2天都繳出67桿，讓她在前3回合結束，以207桿和韓國的金世煐並列領先。
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