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體操／美體操天后拜爾絲自曝健康危機 稱「差點沒命」
美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）今天在Instagram發文透露自己近日歷經一場健康危機，但未說明病因。她還形容，這是她「人生最可怕的經歷之一」。
法新社報導，拜爾絲在Instagram限時動態貼出1張手腕戴著多個醫院識別手圈的照片，並寫道：「我通常不會分享這類事情，因為在這個時代我很重視隱私，但這週我『差點喪命』，這完全出乎意料之外。」
她寫道：「這是我人生中最可怕的經歷之一，甚至可能就是最可怕的一次。」她指出，由於丈夫歐文斯（Jonathan Owens）當時正隨職業美式足球聯盟（NFL）印城小馬隊（Indianapolis Colts）進行休賽季訓練，不在她身邊，因此情況更加令人害怕。
「這週我一直臥床休養，之後我會說明發生了什麼事。我要感謝我的親朋好友，他們聯絡我、關心我、來探望我，還有人送花給我。」
現年29歲的拜爾絲是7屆奧運金牌得主，其中3面金牌來自2024年巴黎奧運。這也是她歷經長時間心理健康休養後重返奧運舞台，再度締造亮眼表現。
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