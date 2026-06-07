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印尼羽賽／台將多組勇闖8強 戰力提升拚亞運

中央社／ 雅加達7日專電
周天成止步4強。圖中央社提供
周天成止步4強。圖中央社提供

BWF超級1000等級印尼羽球公開賽今天落幕，台灣代表隊男單選手周天成名列4強、3組選手名列8強。總教練劉佳城受訪表示，代表隊選手在頂級賽事展現堅強實力，接下來將全力衝刺9月的名古屋亞運。

世界羽球聯盟（BWF）一年僅設4場超級1000等級賽事，規模僅次於奧運、世錦賽與年終總決賽。本屆印尼公開賽於2日起在雅加達史納延體育館（IstoraSenayan）舉行，台灣共20組選手登場，除周天成名列4強外，女單選手邱品蒨、男雙選手李芳至與李芳任，以及混雙選手葉宏蔚與詹又蓁皆名列8強。

回顧去年印尼公開賽，台灣代表隊當時主要由周天成進男單決賽奪下亞軍，其餘在賽事首兩輪止步。

劉佳城今天向中央社表示，在剛結束的新加坡超級750等級與印尼超級1000等級2站羽球賽事中，台灣代表隊展現堅強競爭力，共6組選手成功闖進8強；雖然最終僅靠周天成摘下1面銅牌，未能將更多獎牌帶回台灣，但教練團認為，這2站賽事最大收穫不只是成績，更是累積世界排名積分與國際賽經驗。

他說，能夠在連續2站高強度賽事中維持穩定表現，表示教練團給予選手的備戰方向正朝著正確軌道前進；未來爭取名古屋亞運團體賽種子席次、個人賽相關積分累積，都能增加後續大賽競爭力。

展望未來，劉佳城表示，教練團會將這次實戰轉化為訓練依據，在亞運前達到最佳高峰；代表隊期待在接下來的賽事中持續突破，全力朝名古屋亞運設定的目標邁進，為台灣爭取榮耀。

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印尼 羽球 奧運

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