田徑／壓線達亞運標 「風速王」陳玟溥：終於把功課寫完了！

新北國際田徑公開賽今天晚間在板橋田徑場展開男子100公尺決賽，我國短跑好手陳玟溥拋開過往的急躁與「心態崩潰」的低潮，在最後一場達標期限賽事中，飆出10秒18的佳績，不僅順利摘下金牌，更一舉達到亞運參賽標準，賽後他如釋重負地笑說，「終於把這個功課給寫完了！」

過去一年多來狀況極佳的陳玟溥，去年在全運會兩度於超風速的情況下跑出10秒內的佳績，不過也因為超風速成績不列入紀錄，無法達到亞運參賽標準，今年2月他則是在亞洲室內田徑錦標賽男子60公尺，以6秒60改寫全國紀錄。但接下來他多次向亞運男子100公尺參賽紀錄10秒20發起挑戰，卻都無緣達標，這次的新北國際田徑公開賽也成為他最後一次達標機會。

對於在達標期限前的「最後一趟」終於拿下亞運門票，陳玟溥坦言，自去年以來背負著外界高度期待，卻也因求好心切將自己「封閉」起來，屢屢與亞運標準擦身而過。

今天預賽跑完時，他也自覺狀態不佳，反而轉念以平常心面對「最後一趟」，決賽時大膽修正起跑重心，發揮前半程衝刺優勢，終於迎來夢寐以求的數字，「在等成績的時候，我真的很怕它跳到21（10秒21，亞運參賽標準為10秒20）。」

陳玟溥坦言，這段時間最大的收穫是學會「調息與沉住氣」，「之前太急躁了，總覺得自己早該達標。」雖然順利摘金並達標亞運，但他強調起跑與中途跑的切換仍有許多細節需要修正，這面金牌與亞運門票是起點而非終點，接下來將全面進入備戰狀態，期許在國際舞台上為台灣飆出新高度。