田徑／「台灣鳥人」吳彥翰再破全國紀錄 瞄準亞運再尋突破

2026年新北國際田徑公開賽今天晚間展開男子撐竿跳高決賽，我國亞運培訓隊好手吳彥翰展現絕佳狀態，在全場驚呼聲中成功躍過5公尺51的高度，不僅順利摘下金牌，更一舉打破由他自己保持的全國紀錄。

吳彥翰今年3月才在日月潭國際撐竿跳高邀請賽跳出5公尺50佳績打破全國紀錄，今天的新北國際田徑公開賽，他在跳過4公尺95、5公尺10、5公尺30後，直接向破自己的全國紀錄5公尺51發起挑戰，並在前兩次失敗後，於第三次試跳成功，儘管最終再挑戰5公尺65首次試跳失敗後選擇放棄，但已再度刷新全國紀錄。

賽後談到今天的驚奇表現，吳彥翰語氣中仍掩藏不住興奮，他透露近期參賽的策略就是「先求穩、再求突破」，今天在挑戰全國紀錄前，看到自己能穩健地飛越5公尺30，才讓信心大增、進而一舉突破障礙，他坦言，前一天看到大雨不斷，心理不免擔憂，所幸今天起床迎來好天氣，「真的是老天爺保佑，給了這麼棒的比賽環境。」

在成功奠定5公尺51的新全國紀錄後，吳彥翰乘勝追擊，直接挑戰大會紀錄的5公尺65超高度，儘管最終因現場風向轉為逆風，與教練團討論後決定見好就收、提前結束比賽，但這場跨越極限的嘗試，已為他注入強心針。

吳彥翰將功勞歸功於教練的細心指導與訓練平衡，而面對台灣男子撐竿跳近年人才輩出的榮景，他也大器表示，台灣還有很多優秀選手，「這紀錄不是只有我能挑戰，我相信大家都有機會一起打破。接下來希望能把這股氣勢帶到亞運，在亞運賽場上突破5公尺65、甚至5公尺70的高度。」