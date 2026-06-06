田徑／壓線達標！ 陳玟溥男子100公尺10秒18摘金奪亞運門票

去年在全運會於超風速情況下跑出「9秒台」的陳玟溥，今天在新北國際田徑公開賽男子100公尺賽事迎來最後一次亞運達標機會，在預賽以10秒42晉級後，晚間登場的決賽他則是以10秒18拿下金牌，並壓線達到名古屋亞運參賽標準10秒20。

過去一年多來狀況極佳的陳玟溥，去年在全運會兩度於超風速的情況下跑出10秒內的佳績，不過也因為超風速成績不列入紀錄，無法達到亞運參賽標準，今年2月他則是在亞洲室內田徑錦標賽男子60公尺，以6秒60改寫全國紀錄。

不過接下來陳玟溥多次向亞運男子100公尺參賽紀錄10秒20發起挑戰，但卻都無緣達標，這次的新北國際田徑公開賽也成為他最後一次達標機會，在下午的預賽以10秒42無緣達標後，晚間的決賽陳玟溥更是孤注一擲，在起跑後不久就取得領先地位，最終也以10秒18奪下金牌，並壓線達到亞運參賽標準。