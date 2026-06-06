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田徑／與世界紀錄保持人飆速 張博雅摘銀大呼可惜：想再比一次

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
張博雅在女子100公尺跨欄決賽以13秒17拿下銀牌。圖／中華民國田徑協會提供
張博雅在女子100公尺跨欄決賽以13秒17拿下銀牌。圖／中華民國田徑協會提供

新北國際田徑公開賽今天在板橋田徑場舉行，晚間登場的重頭戲女子100公尺跨欄決賽，阿穆桑（Tobi Amusan）展現世界紀錄保持人的水準，以破大會紀錄的12秒72率先抵達終點，至於我國好手張博雅則是以13秒17拿下第二名，賽後張博雅直言，在第七欄撞欄後有點失速，讓她賽後覺得相當可惜，直呼希望能夠再比一次。

首次登台獻技的阿穆桑，此役奪冠之路並非毫無波折，她坦言，賽程安排預賽與決賽間隔過長，導致身體反覆在「熱身與冷卻」間拉扯，加上前兩日新北陰雨綿綿，所幸今天放晴，讓她能迅速調整心態，將焦點回歸自身。

談到身旁緊追不捨的我國好手張博雅，阿穆桑賽後大讚其潛力，「很恭喜她拿到這麼好的成績，我非常看好她，期待她未來繼續力拚佳績。」得知許多台灣年輕選手將她視為偶像，甚至在昨天收到小將林子婕的溫馨小禮物，阿穆桑感性地表示，「這真的融化了我的心，知道有人以我為目標，我會更加努力不讓大家失望。」

對於能與世界紀錄保持人同場較勁，甚至在前幾欄還能夠緊咬住阿穆桑，張博雅賽後透露，「平時在學校都與學弟一同訓練，今天我就把阿穆桑當作學弟，因為男生起跑後很快就衝在前面，但後面確實也有差距，我就是盡力去完成。可惜後面自己很急，第七欄有點撞到，重心偏掉、失速，跑完後覺得很可惜，想要再比一次。」

張博雅表示，距離接下來的亞運會還有一段時間，這場比賽讓她看見與世界頂尖的真實技術差距，回學校後將繼續鑽研、提升欄架技術，且易柏安也於今天達到亞運參賽標準，將能相伴參賽，讓她直言很為她開心，「世大運時就希望她們可以跟我一起去比賽，看看亞洲和世界學習，今天真的為她感到開心，在最後一場達標亞運會，恭喜柏安，可以一起去比賽我也比較不緊張。」

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田徑 張博雅 新北

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