結合「世界自行車日」！2026新屋綠色騎跡鐵馬行吸引3000名民眾參與

桃園市副市長王明鉅今（6）日前往永安海螺文化體驗園區，出席「2026新屋綠色騎跡鐵馬行」活動，吸引來自全台各地近3,000名熱愛運動與自行車活動的民眾共襄盛舉。活動結合聯合國倡議之「世界自行車日」及國家「2050淨零排放」政策，以「轉動騎跡、全民騎動」為主軸，透過自行車運動推廣低碳運輸、健康生活及環境永續理念，鼓勵民眾以實際行動落實健康臺灣與綠色生活願景。

運動部全民運動署署長房瑞文也親臨現場共襄盛舉。房署長表示，聯合國自2018年將6月3日訂為「世界自行車日」以來，持續倡議自行車作為友善環境、促進健康及永續交通的重要工具。感謝桃園市政府積極響應世界自行車日精神，透過舉辦大型自行車活動，讓自行車不只是運動競技工具，更能從運動自行車、休閒自行車到通勤自行車，全面融入民眾日常生活，實踐「運動健康、低碳生活」的核心理念。

房署長也特別提到，今（115）年10月即將登場的全民運動會由桃園市政府承辦，在市府團隊的大力支持與積極籌備下，各項賽事及活動推動工作均進展順利。全民運動署對桃園市政府長期推動全民運動及打造優質運動環境的努力表達高度肯定，並期待透過中央與地方攜手合作，讓全民運動風氣持續深化。

王明鉅副市長表示，桃園市近年積極推動全民運動及低碳永續政策，希望透過自行車活動結合觀光旅遊、環境教育及在地文化，讓更多市民朋友走出戶外、親近自然。他也呼籲市民踴躍參與各項全民運動活動，培養規律運動習慣，共同打造健康城市，響應低碳生活，讓運動成為生活的一部分。

「2026新屋綠色騎跡鐵馬行」吸引近3,000名民眾共襄盛舉，活動開騎前在永安海螺文化體驗園區熱情暖身，展現全民運動的活力與熱情，場面盛大壯觀。桃園市政府/提供

為鼓勵民眾參與並推廣桃園珍珠海岸沿線豐富的自然景觀與人文特色，本次活動規劃親子組（13公里）及休閒組（25公里）兩條路線，從永安海螺文化體驗園區出發，沿途行經永安漁港、新屋濱海植物園、海洋客家牽罟文化館、新屋百年石滬、漂流木公園、綠色走廊及新豐紅樹林生態區等知名景點，讓車友在騎乘過程中深入感受桃園濱海獨特的自然風貌與客庄文化魅力。

此外，活動結合永安海螺文化體驗園區、海洋客家牽罟文化館及新屋石滬故事館等特色場域設置拍照打卡點，透過互動體驗提升活動趣味性，讓更多民眾認識世界自行車日所倡導的永續精神。現場除安排體適能檢測及多元特色攤位外，也舉辦豐富摸彩活動，獎項包含自行車、知名運動品牌鞋款及新屋特色芋香米等好禮，吸引民眾熱情參與。

「2026新屋綠色騎跡鐵馬行」吸引近3,000名民眾共襄盛舉，活動開騎前在永安海螺文化體驗園區熱情暖身，展現全民運動的活力與熱情，場面盛大壯觀。桃園市政府/提供

活動期間（6月3日至7日），參與民眾憑活動號碼布前往太平洋自行車博物館及永安卡丁賽車場，還可享有專屬優惠。此外，也可參加環境教育設施場所規劃的「騎跡小旅行」、文化導覽及海廢循環DIY體驗活動，以寓教於樂方式深入認識珍珠海岸生態與文化特色，親身感受最具故事性的運動觀光魅力。

本活動為桃園市執行「運動i臺灣2.0－地方政府推動規律運動計畫」的重要項目之一。桃園市政府透過中央補助辦理水域、路跑、單車、舞蹈及球類等多元全民運動活動與課程，積極打造全民參與的運動環境。去（114）年共辦理超過1,400場次特色活動及課程，參與人次突破10萬人，並連續三年榮獲全民運動署評核「特優」縣市肯定。未來市府將持續深化全民運動發展，讓市民不分年齡、性別及族群，都能一起「超敢動」，享受運動帶來的健康與幸福。