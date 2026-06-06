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田徑／新北公開賽易柏安達亞運標 加拿大飛毛腿布萊克預賽意外傷退

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
女子100公尺跨欄世界紀錄保持人阿穆桑（右）與我國好手易柏安（左）。圖／中華民國田徑協會提供
女子100公尺跨欄世界紀錄保持人阿穆桑（右）與我國好手易柏安（左）。圖／中華民國田徑協會提供

世界田總洲際巡迴賽銀標籤賽事新北國際田徑公開賽，今天在板橋田徑場舉行，在下午的賽事中就上演頂尖激戰，其中女子100公尺跨欄預賽，我國好手易柏安在與世界紀錄保持人阿穆桑（Tobi Amusan）隔道競速下，衝出13秒24的佳績達到名古屋亞運參賽標準，至於加拿大飛毛腿布萊克（Jerome Blake）則意外在男子100公尺預賽就因傷未能完賽。

新北國際田徑公開賽今年升格為世界田徑總會洲際巡迴賽「銀標籤」B級賽事，吸引21國、614位選手報名，更不乏奧運奪牌選手來台參賽，其中女子100公尺跨欄世界紀錄保持人、奈及利亞名將阿穆桑，今天下午就率先在女子100公尺跨欄預賽登場，在小試身手的情況下最終以13秒05晉級決賽，至於我國「跨欄甜心」張博雅則是跑出預賽所有選手最佳的13秒03。

張博雅在女子100公尺預賽跑出所有選手最佳的13秒03。圖／中華民國田徑協會提供
張博雅在女子100公尺預賽跑出所有選手最佳的13秒03。圖／中華民國田徑協會提供

而在女子100公尺跨欄預賽最令人驚豔的則是與阿穆桑隔道競速的我國好手易柏安，最終跑出破生涯最佳的13秒24，不僅在預賽排名第3名晉級，更是一舉超越亞運參賽標準13秒45，小將林子婕則是以13秒97無緣晉級。

在男子100公尺賽場上，於首組出賽的我國紀錄保持人楊俊瀚，以10秒19的預賽所有選手最佳成績晉級決賽，曾在超風速下跑出「9秒台」的陳玟溥，則是以10秒42排名預賽第二，將於晚間決賽繼續挑戰亞運參賽標準10秒20。  

至於生涯最佳成績9秒93的加拿大巴黎奧運男子400公尺接力賽金牌成員布萊克，則是在男子100公尺預賽第三組出賽，但卻在起跑20公尺後發生右大腿不適的狀況未能完賽，無緣在決賽與楊俊瀚等好手同場競速。

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