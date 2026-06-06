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印尼羽賽／苦戰77分鐘吞敗 周天成不敵賴浩俊止步男單4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成在昨天寫下BWF超級1000男單賽事最老晉級4強紀錄，可惜今天無緣再更進一步爭冠。 法新社
周天成在昨天寫下BWF超級1000男單賽事最老晉級4強紀錄，可惜今天無緣再更進一步爭冠。 法新社

BWF超級1000的印尼羽球公開賽今天展開4強賽程，我國男單一哥周天成在昨天寫下BWF超級1000男單賽事最老晉級4強紀錄後，今天面對加拿大賴浩俊，最終以19：21、21：19、19：21敗下陣來，無緣爭冠。

過去兩度殺進到印尼公開賽男單決賽，其中包括2019年拿下冠軍的周天成，今年回到「幸運地」再度打出亮眼表現，之前一路擊敗王子維、伍家朗和李卓耀後挺進4強，改寫BWF超級1000賽事晉級男單4強最老紀錄。

而今天的4強賽周天成的對手則是世界排名第14名的賴浩俊，雙方過去僅有過一次交手紀錄，是在去年美國公開賽男單8強賽，由周天成以直落二取勝。

不過兩人今天再度碰頭卻打得難分難解，在首局前段周天成雖然一度落後，不過隨後他就打出一波5：0逆轉戰局，可惜在19：19平手時，卻被賴浩俊搶下關鍵2分，以19：21讓出首局。第二局周天成更是展現極佳韌性，在賴浩俊以19：17領先，眼看就要贏得勝利時，周天成卻是連追4分逆轉，以21：19扳平戰局。

決勝局，賴浩俊重新調整後一路保持領先，儘管周天成在局末一度連追5分，但賴浩俊仍是以21：19成功關門，挺進到男單決賽，至於周天成則是止步於4強。

2026世足賽倒數

印尼 周天成 王子維

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