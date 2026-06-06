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藤球／中華藤協完成理事長交接 董永豪接下蔡鴻鵬火炬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華藤協卸任理事長蔡鴻鵬（右）將印信交給新任董永豪（左）。圖／中華民國藤球協會提供
中華藤協卸任理事長蔡鴻鵬（右）將印信交給新任董永豪（左）。圖／中華民國藤球協會提供

中華民國藤球協會於5日舉行第六屆第一次理監事聯席會議暨新舊任理事長交接典禮，在與會貴賓及縣市藤委會（協會）代表共同見證下，由卸任理事長蔡鴻鵬將協會印信交予新任理事長董永豪，象徵新舊傳承接棒，也揭開協會發展的新篇章。

擔任第四屆及第五屆的卸任理事長蔡鴻鵬表示，八年來任內獲得理監事團隊、顧問、教練、選手、會員及秘書處幹部的支持與協助，由衷表達感謝，大家同心努力推動會務發展，辦理各項賽事、基層推廣與選手培訓工作，為藤球運動發展奠定良好基礎，期盼未來在新任理事長的帶領下，持續凝聚各界力量，讓藤球發光發熱，拚出佳績。

藤球運動八年來在蔡鴻鵬理事長帶領下，努力爭取各方資源投入，除了致力基層優秀選手培訓，推進全國性賽事開展，藤球也在108年桃園全運會列入示範項目，113年屏東全民運動會成為比賽項目之一。此外，更首辦以台灣冠名的國際藤球邀請賽，和日本藤球協會締結姐妹會，定期互訪交流，台灣藤球的整體競爭實力也逐步提升，國際成績有所突破，2023年世界藤球錦標賽（第36屆泰皇盃）混合三人賽摘下銅牌，改寫隊史。

新任理事長董永豪也是前高雄市藤委會主委，本屆接下中華藤協理事長一職，他表示深感責任重大，也希望大家一起攜手，繼續給予協會支持與鼓勵，未來將秉持協會創立宗旨，在現有基礎上持續建構更完善環境，深化基層教練、選手、裁判等人才培訓，並積極爭取社會資源，推動讓更多優秀選手邁向國際舞台，為國家爭取榮譽。

交接典禮在中華奧會副秘書長陳威任擔任監交人及全體與會貴賓見證下順利完成印信交接儀式，新任理監事也由董永豪頒發當選證書正式就職，新一屆團隊啟動上路，將帶領協會精進發展。

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